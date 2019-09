Sparťané před derby: Nepřekvapilo nás, jak dobře Slavia na Interu hrála

Co říká tvoje máma o rasismu? Fotbalová Sparta dlouhodobě bojuje proti rasismu na českých stadionech a před derby k této problematice, které čelí i od svých fanoušků, natočila spot s názvem "Co říká tvoje máma o rasismu?" V hlavní roli populární herec a sparťanský fanoušek Jakub Štáfek. "Když půjde po ulici černoch, zareaguj na něj, odplivni si, přejdi na druhou stranu. Když přijde do tvého klubu cizinec, zdůrazni, že je zapotřebí se spoléhat jen na Čechy, jen na bílé hráče. Když dá černoch, nedej bože gól, tak ho neslav. Černé góly se nepočítají, to nevíš?" zazní od Štáfka mimo jiné. Jde o netradiční formu boje proti rasismu. "Máme pocit, že by mohla mít největší dopad. Troufli jsme si být agresivní a skandální. Štve nás, v jakém prostředí někdy musí hrát naši hráči, kteří přišli z Afriky," říká sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.