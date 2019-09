Přervat sérii, která trvá 25 let. Bohemians hostí fotbalisty Zlína

V tabulce devátým Bohemians se v této sezoně doma daří mnohem víc než venku. Svěřenci Martina Haška ze čtyř ligových utkání v Ďolíčku získali deset bodů za tři výhry a jednu remízu. Třináctý Zlín na stadionech soupeřů jednou zvítězil a třikrát prohrál.

Pražané poslední vzájemný ligový souboj v únoru ve Zlíně vyhráli 2:0 a neoblíbeného soupeře porazili poprvé po dvanácti duelech.

Bohemians 1905 - Zlín pátek 18.00, rozhodčí Adámková

„Tehdy nastoupili pod trenérem (Romanem) Pivarníkem v klasickém rozestavení 4-4-2. Nedařilo se jim do nás dostat. My vstřelili branku ze standardní situace a dokázali se ubránit. V závěru ještě pojistil naše vítězství Kamil Vacek. Teď je ovšem kádr Zlína jiný včetně kouče a rozhodně by nemělo smysl tyto dva zápasy porovnávat,“ popisoval kouč Hašek.

„Ve Zlíně proběhlo dost změn. Mezi nimi i náš bývalý hráč Dominik Mašek, který se tam dostal přes Mladou Boleslav. Hrají v rozestavení 3-5-2, které během svého trenérského angažmá u týmu praktikoval Michal Bílek. V tabulce se nachází pod námi. My pak jedeme dvakrát ven, kde se v tabulce pravdy můžeme dostat blíže k nule,“ dodal Hašek.

Dobré domácí formy Bohemians jsou si vědomi i ve Zlíně. „Čeká nás nejen velmi silný a kvalitní soupeř, který doma v sezoně ještě neprohrál, ale také bouřlivé prostředí, které se dá přirovnat k Anglii. Bohemians hrají v rozestavení 3-4-3, jsou velmi aktivní, běhaví, důrazní v soubojích,“ připomněl Jan Kameník, asistent zlínského trenéra Josefa Csaplára.

Fastav v posledních třech kolech nebodoval, naposledy doma prohrál 0:2 s jiným pražským týmem Spartou. „Hodně branek jsme dostali, málo dali a tak bylo v týdnu na čem pracovat. Nůž na krku necítíme, ale rádi bychom odčinili tyto výpadky a z Prahy přivezli nějaký bod,“ konstatoval Kameník.