Zaprášená výhra. Čekání Sparty na triumf v derby je nejdelší v historii

Je to série, kterou se Sparta nechlubí. O kterou nestojí. Je jako noční můra.

Slavia je v současné době nejsilnější za posledních několik let. Nahání hrůzu všem soupeřům.

Sparta vs. Slavia Online reportáž v neděli od 18 hodin

Sparta naopak jde do derby z pozice, kterou nezná. V tabulce je až šestá a i když hraje doma, nevěří se jí. Už i vzhledem k poslední bilanci, byť ta celková vyznívá pro Spartu.

„Nemyslím si, že bychom před zápasem měli v hlavě, že jsme Slavii dlouho neporazili, že bychom to řešili,“ říká Frýdek.

Když Sparta derby vyhrála naposledy, byl Frýdek u toho. V březnu 2016 jeho tým padesát minut prohrával po gólu Škody po rohovém kopu. Po přestávce dala Sparta tři branky během dvaceti minut, trefili se Lafata, Costa a Zahustel.

Dva ze střelců Costa se Zahustelem, brankář Bičík, záložník Dočkal, útočník Juliš a Frýdek. Poslední sparťanské vítězství pamatuje šest hráčů ze současného kádru, ale jen Frýdek bude hrát. Bičík je až třetím brankářem, Juliš vůbec nenastupuje a ostatní jsou zranění.

Co říká tvoje máma o rasismu? Fotbalová Sparta dlouhodobě bojuje proti rasismu na českých stadionech a před derby k této problematice, které čelí i od svých fanoušků, natočila spot s názvem "Co říká tvoje máma o rasismu?" V hlavní roli populární herec a sparťanský fanoušek Jakub Štáfek. "Když půjde po ulici černoch, zareaguj na něj, odplivni si, přejdi na druhou stranu. Když přijde do tvého klubu cizinec, zdůrazni, že je zapotřebí se spoléhat jen na Čechy, jen na bílé hráče. Když dá černoch, nedej bože, gól, tak ho neslav. Černé góly se nepočítají, to nevíš?" zazní od Štáfka mimo jiné. Jde o netradiční formu boje proti rasismu. "Máme pocit, že by mohla mít největší dopad. Troufli jsme si být agresivní a skandální. Štve nás, v jakém prostředí někdy musí hrát naši hráči, kteří přišli z Afriky," říká sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Za Slavii, která se v té době po bídném období pomalu začala propracovávat na pohárové příčky, nastoupili ze současného kádru Bořil, Hušbauer, Souček, Škoda, na lavičce seděl Frydrych.

„Sparta byla aktivnější a zaslouženě vyhrála. My jsme se vůbec nemohli dostat do hry,“ láteřil tehdejší kouč Dušan Uhrin mladší.

Sparta byla tenkrát v laufu, k derby nastoupila tři dny po triumfu 3:0 v osmifinále Evropské ligy na Laziu Řím. Rychlý slávistický gól ji sice utlumil, ale pak se rozjela. „Věřili jsme, že to zvládneme, z hráčů šla velká síla,“ říkal trenér Zdeněk Ščasný.

Když se rivalové za půl roku střetli znovu na Letné, vyhrála tentokrát Slavia 2:0, Ščasný v roli kouče skončil a začala sparťanská mizérie v derby. Od té doby další tři porážky a čtyři remízy, byť dvakrát měli sparťané k vítězství hodně blízko.

Za Petra Rady na jaře 2017 jim ho vyrval špatný verdikt sudího Fraňka, který v poslední minutě odpískal penaltu za nafilmovaný pád Mingazova. O rok později Sparta pod Pavlem Hapalem vedla ještě dvacet minut před koncem 3:0, na konečných 3:3 vyrovnal opět Škoda v nastavení z penalty.

V minulém ročníku se rivalové utkali dokonce čtyřikrát. Derby v základní části Fortuna ligy skončila nerozhodně 2:2 a 1:1. Slavia vyhrála semifinále poháru 3:0 a v závěrečném dějství ligové nadstavby završila cestu za titulem výhrou 2:1.

„Myslím si, že nikdo v kabině promlouvat nemusí. Všichni víme, o co se hraje, o co jde a co musíme udělat,“ ujistil Frýdek. „Každé derby jsme chtěli vyhrát, ale tři a půl roku se to nepovedlo. Pokusíme se, aby to nadcházející tentokrát už bylo vítězné.“

Premiéru v roli hlavního kouče v derby zažije sparťanský kouč Václav Jílek. Jako asistent trenérů Martina Haška a Vítězslava Lavičky v letech 2012 až 2015 zažil pět výher, jednu remízu a jen jednu porážku.

„Je to největší zápas v Česku, ale já to zatím nijak zvlášť necítím. Ale to přijde, až se výkop přiblíží. Když se nám derby povede zvládnout, je předpoklad, že by se něco mohlo nastartovat. Uděláme všechno, abychom tak těžkého soupeře, jakým je dnes Slavia, porazili.“