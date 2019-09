Jílek před derby: Mám trochu jinou představu o hře než Jindra Trpišovský

Když posledního května Spartu převzal, přál si, aby mužstvo co nejdřív dostal na úroveň Slavie. Zatím se mu to nepovedlo.

V neděli v 294. derby uvidí, jestli se Sparta k rivalovi přiblížila. „Uděláme všechno, abychom tak těžkého soupeře, jakým je dnes Slavia, porazili,“ podotkl třiačtyřicetiletý kouč.

Jste o necelé tři měsíce mladší než váš protějšek Jindřich Trpišovský. Je pro vás tak trochu inspirací?

Práce, kterou ve Slavii odvádí, je naprosto viditelná. Známe se, potkávali jsme se na úrovni mládežnických trenérů. On pak šel jinou cestou, šel dřív k dospělé kategorii. Zaslouženě je ve Slavii. Kde je Slavia teď, je jeho zásluha.

A ta inspirace?

I Sparta by chtěla jít cestou kvality, dominance jako předvádí Slavia. Jen já mám malinko jinou představu o hře než Jindra. Ale určitě bychom chtěli být úspěšní jako Slavia.

Jak je složité se na Slavii připravit, když nastoupit může například šest jiných hráčů než v úterý v Lize mistrů na Interu Milán?

Vůbec si nemyslím, že bychom měli řešit jména. Slavia nefunguje na principu jednotlivých hráčů. Herní způsob se nemění, je charakteristický. Spíš je otázka, koho zrovna do jednotlivých postů dosadí.

Derby bez marodů Spartě bude vedle dlouhodobých marodů Dočkala, Pulkraba, Drchala, Václava Kadlece, Zahustela a Costy chybět nově Krejčí, který se zranil v poslední duelu ve Zlíně. Připravený není ani Vindheim, byť už trénoval naplno. Slavii chybí Traoré, který se zranil v týdnu na Interu Milán. Mimo jsou i Ševčík s Takácsem.



Slavia v současném ročníku v devíti ligových a třech pohárových zápasech dostala jen tři góly. Musíte proti svým předchozím zápasům hodně přidat, abyste její obranu překonali?

Nedokážu odhadnout, do kolika šancí se dostaneme. Vytváříme si je celkem pravidelně. Pro nás není až takový problém si šance vytvořit, jako je proměnit. Víme, že Slavia branky nedostává. Vůbec mi nebude vadit, když si vytvoříme jen dvě šance a dáme dva góly. Slavia je pevná a v defenzívě hodně kvalitní, moc příležitostí soupeřům nenabízí. Pokud je produktivita špatná a z toto, co si připravíte, nevytěžíte góly, máte problém.

Velké problémy v derby měla Sparta při obranných standardkách, z nichž před vaším příchodem od Slavie inkasovala spoustu gólů, především od Součka. Co uděláte, aby se to neopakovalo?

Slavia střílí góly ze standardek všem soupeřům. Souček, i když teď trochu ubral, tak je při nich nebezpečný. To ukázal naposled za národní mužstvo v Černé Hoře. Spíš jde o to, jak standardky eliminovat. Ale jedním dechem bych chtěl dodat, že náš způsob řešení obranných standardek se lepší. Snad nám to do derby vydrží.

Naposled ve Zlíně jste nasadil už osmou jinou stoperskou dvojici. Je Kaya a Lischka konečně ta pravá?

Pokud udržíme kvalitu, tak určitě. Nechceme být v situaci, že každý zápas budeme testovat složení obrany. My chceme, aby obrana fungovala. Ve Zlíně jsme to zvládli, ale byly tam nedorazy, kterých soupeř nevyužil. Chci, abychom měli jasnou dvojici stoperů, o kterou bychom se mohli opřít.

Lischka nastoupil za Spartu v soutěžním utkání úplně poprvé, po březnové operaci srdce vydržel sedmdesát minut. Jak je na tom před derby?

Především je fantastické, že ten hráč tady může být. Ohromně pozitivní kluk, vyzařuje z něj pozitivní energie směrem k týmu. Prošel si těžkým obdobím a je vlastně zázrak, že se vrátil k fotbalu. Předtím jsem často slyšel, že už je připravený, že by měl hrát. Zatím zvládl sedmdesát minut a to ještě v intenzitách, které nekorespondují s tempem Slavie. Teď měl další týden k dobru, tak uvidíme. Věřím, že na větší část zápasu připravený je.

Poprvé od prvního kola se do základní sestavy vrátil Kaya. Proč?

Volba na něj padla logicky poté, co Lukáš Štetina měl v předchozích zápasech problémy, tak jsme chtěli udělat změnu. Semih má velmi dobrý přehled a schopnost hru řídit. Může tam být jazykový problém, ale hráči jsou schopní ty základní věci vnímat.