Úkol pro Slavii: vymazat Kangu. Když chce, tak se nezastaví, říká kouč

Slávističtí fotbalisté před derby zápolí s virózou, pět hráčů jelo do nemocnice na vyšetření. „Ideální to není, ale do neděle se dáme dohromady,“ věří kouč Trpišovský.

Ten určitě nebude moci počítat s Ibrahimem Traorém, který v Miláně nedohrál. Kvůli podvrtnutému kotníku mu lékaři nařídili šest dní klidu.