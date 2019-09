Budou létat krysy, hadi i prasata. Stancia čeká v derby peklo

Byl to před devatenácti lety přestup, který otřásl fotbalovým světem. Geniální záložník Luis Figo se zrovna přetahoval se Zinedinem Zidanem a Rivaldem o titul nejlepšího hráče světa, když si to namířil z Barcelony rovnou do Realu Madrid. A to se nepromíjí, což Figo dobře věděl.