Zlínu hrozí pád až na dno. Nestresovat se, velí trenér Csaplár

„Tabulku znám. Chci udělat všechno pro to, abychom se dostali nahoru. To je samozřejmé. Ale nejhorší, co nás může potkat, je, že se z toho budeme stresovat,“ pronesl kouč Zlína Josef Csaplár.

Bohemians 1905 - Zlín Online reportáž v pátek od 18 hodin

Při minimálních rozdílech v horší části tabulky může Zlín přeskočit deváté Bohemians o jeden bod, jeho aktuální forma ale k přílišnému optimismu nevybízí.

Před reprezentační pauzou prohrál doma s tehdy poslední Karvinou 1:4, pak podlehl 0:2 u nováčka z Českých Budějovic a zatím nekončící sérii neúspěchů prodloužil po stejném výsledku doma proti Spartě, která do té doby čekala na první podzimní vítězství.

Zlín přitom doplatil na opakující se individuální hrubky v obraně. O razantních změnách v zahajovací jedenáctce však Csaplár neuvažuje.

„Změny můžete udělat, když máte možnosti, ale nás limituje marodka,“ zmínil pětici zraněných hráčů - Matejov, Hlinka, Janetzký, Nečas, Podio. „Hlavně ale nejsem příznivec překopávání sestavy. Základ se stabilizoval, teď jde o to eliminovat ztráty a individuální chyby,“ poznamenal kouč Zlína.

Proti Spartě nasadil všechny tři posily, které přišly těsně před uzavřením přestupového okna. Kromě záložníka Folprechta však další dva zápas nedohráli. Útočníka Wágnera střídal z taktických důvodů, gruzínského obránce Giorgadzeho ze zdravotních.

„Proto je předčasné mluvit o jakékoliv sestavě,“ dodal Csaplár, jehož tým má před sebou nabitý týden. Už příští úterý jede k duelu třetího kola poháru do Varnsdorfu a anglický týden zakončí v sobotu doma proti Jablonci.