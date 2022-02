Janošek z Plzně do Baníku. Posílil střed pole, kde vypadli Tetour a Budínský

Lukáš Budínský si před týdnem proti Teplicím poškodil vazy v kotníku a mimo hru bude měsíc.

Daniel Tetour, jedna z opor týmu, už dva měsíce marodí s poraněným kolenem. Proto akce Janoušek.

„Dominik patří do okruhu hráčů, které Baník dlouhodobě sledoval, a jednání jsme teď zintenzivnili poté, co nám ve středu zálohy ze zdravotních důvodů na delší dobu vypadli hráči a bylo zapotřebí na to nějak zareagovat. Věříme, že Dominik u nás uplatní svůj potenciál,“ řekl sportovní ředitel Alois Grussmann.

Pro účastníka loňského šampionátu jednadvacítek je Ostrava po Slovácku, Brnu, Mladé Boleslavi, Zlínu a Plzni šestým ligovým klubem. V nejvyšší soutěži odehrál 101 zápasů. Podle jeho agentury měl Janošek další tři nabídky.

„Je pravda, že už jsme měli koupené letenky do Norska, když se ozval Baník. Tahle nabídka mi dává smysl, proto jsem vůbec neváhal ji přijmout. Je to pro mě čest tady být,“ řekl Janošek.

Baník během ledna a února přivedl Boulu, Faltu, Chlumeckého, Koncevoje, Ekpaie a teď Janoška. Dotáhl přestup Lischky, který ze Sparty hostoval.

Pustil Jánoše a Chvěju do Karviné, Potočného do Plzně, Sanneha do Pohronie či De Azeveda do Trnavy, do Slavie prodal Sora.

I Plzeň byla v zimním přestupovém termínu hodně aktivní. Z kádru uvolnila Faltu právě do Baníku, odešli také Hybš do Nieciecze, Kayamba do Turecka. S Karvinou si vyměnila Ndiayeho s Eduardo Santosem, z Ostravu přivedla Potočného a z Jablonce získala Holíka. U všech jde o hostování.