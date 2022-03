Janošek by se rád usadil: Když zavolal Baník, neváhal jsem ani vteřinu

Janošek přišel do Baníku před dvěma týdny z Plzně na hostování do konce sezony. A hned naskočil do hry. Proti Bohemians 1905 (2:0) odehrál necelou půlhodinu a v duelu s Libercem (1:1) už byl v základu.

Jaké to bylo, hrát poprvé doma?

Skvělé. Tady před těmi fanoušky se hraje vždy skvěle. Je super, že se covidová opatření už rozvolnila a mohlo přijít hodně lidí. Jen škoda že jsme ten zápas nedotáhli k výhře.

Přitom jste začali velice dobře...

Ano. To jsme plnili pokyny, vše, co trenér říkal. Může nás mrzet, že jsme v prvním poločase nepřidali druhý gól, že jsme nezúročili tlak.

Zato po přestávce jste se zatáhli a byli pasivní. Proč?

Ani nevím. Kdybychom byli pořád v náporu a přidali druhý gól, zlomilo by je to. Tak bereme jenom jeden bod.

Jak byste hodnotil svůj výkon?

Mohl jsem být aktivnější, vytvářet víc šancí. V první půli to zas tak špatné nebylo, ve druhé jsem měl být častěji u míče, hledat si ho. To je také důvod, proč jsme byli pasivnější.

V Baníku jste dva týdny. Už jste si na nové prostředí zvykl?

Všechno je úplně v pohodě - zázemí je skvělé, kluci také. Skoro se všemi se navíc znám. Ve fotbale má kabina držet spolu.

Většina fotbalistů touží hrát v cizině. Čím to, že jste dal přednost Baníku?

Je v tom hodně proměnných... Norsko jsem bral jako mezikrůček, který mi může hodně pomoci, ale v Baníku to může být ještě lepší. A hlavně, nabídka Baníku se neodmítá. Skrz jeho historii, fanoušky, odmala jsem chtěl hrát za Baník.

Vážně? Vždyť ze zdejšího regionu ani nepocházíte.

Jsem kousek od Brna, ale vždy jsem miloval hrát pro fanoušky, před skvělou atmosférou. A pokud jde o fandění, Baník nemá konkurenci.

S jakou vizí jste do Baníku šel?

Řešili jsme (s agenturou RBR SportConsult, která Janoška zastupuje) nějaké hostování s opcí i do zahraničí. Už jsem měl koupené letenky do Norska, ale když zavolal Baník, neváhal jsem ani vteřinu. Jsem moc rád, že tady mohu být. A doufám, že skončíme do čtvrtého místa a že vedení klubu pak na mě uplatní opci.

Takže máte zájem v Ostravě zůstat i po tom, co vám vyprší hostování?

Jo, jo. Jestli se mi bude dařit herně a vedení a trenér o mě budou stát, není důvod, abych tady nezůstal.

Plzeňský záložník Dominik Janošek přihrává mezi dvojicí zlínských protihráčů.

Na to, že vám je 23 let, jste už prošel dost klubů. Kromě Plzně jste hrál v Brně, Slovácku, Mladé Boleslavi a Zlíně. Nechcete tudíž někde zůstat už déle?

Nad tím jsem také přemýšlel. Ale pokud jde o všechny ty kluby, tak v tom hrálo roli, že jsem byl v reprezentaci do jednadvaceti let a potřeboval jsem herní praxi. Teď už mám přes sto ligových zápasů (103), takže bych se rád někde usadil a hrál o nejvyšší příčky.

V sobotu vás čeká duel na hřišti Slovácka, přímý souboj o čtvrté místo...

Moc se těším. Bude to velmi těžký zápas, ještě těžší než s Libercem. Slovácko má skvělý tým a nedá nic zadarmo. Popereme se a snad přijde i co nejvíce lidí. Snad prodloužíme venkovní neporazitelnost (zatím devět utkání) a pak budeme doma naplno bodovat s Karvinou.