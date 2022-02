Baník oživil kádr zejména v útoku a dál bude sázet na poctivou práci

Baník Ostrava jde do druhé poloviny fotbalové ligy s pěti novými tvářemi. Naproti tomu osm hráčů je pryč... „K nějaké zásadní obměně kádru ale nedošlo,“ upozornil ostravský trenér Ondřej Smetana. „Odešli kluci, kteří tolik nehrávali a ani nebyl výhled, že by se to změnilo.“