Ze Sparty do Baníku: Jsem tam, kde o mě stáli, říká Lischka

Na podzim chyběl v ligové sestavě Baníku jen jedenkrát, ve 13. kole se Spartou (2:2). A to jen proto, že mu hrát nedovolovala smlouva v rámci jeho hostování. Jinak David Lischka nevynechal ani minutu.

Až nyní na úvod fotbalového „jara“ nebyl v sestavě Baníku, který vyhrál v Mladé Boleslavi 3:2.

„Z tureckého soustředění jsem se vrátil s lehkým svalovým zraněním, ale vyšetření hned vyloučilo nějakou trhlinu. Bylo to lehce natažené,“ vysvětlil čtyřiadvacetiletý odchovanec Baníku své trable.

Už je však v pořádku připravený naskočit do duelu s Teplicemi, které Baník přivítá v sobotu od 18.00.

Překvapilo vás, když si vás v závěru minulého roku šéfové Sparty Praha stáhli zpátky, byť jste měl v Baníku hostovat do konce sezony?

Všechno se událo hekticky. Věděl jsem, že ta možnost tady je (v případě zaplacení dané sankce), ale neměl jsem žádné informace, že by tomu tak skutečně bylo. Přesně si pamatuji, že jsme se to dozvěděl třicátého prosince okolo osmé hodiny večer, když mi zavolal pan Rosický (sportovní ředitel Sparty). Pak to šlo rychle a za čtyři dny jsem se hlásil v Praze do přípravy.

Byl jste zklamaný?

O zklamání bych nemluvil. Sparta je pojem a byl jsem jejím hráčem. Bral jsem to, jak to je. Ale věděl jsem, že to asi není definitivní, protože od Tomáše Rosického i z Baníku jsem měl zprávy, že jednání mezi kluby budou pokračovat. A buď mě Baník odkoupí, zůstanu ve Spartě, anebo třeba odejdu do zahraničí.

Ke všemu se objevila zpráva, že Sparta má zájem o tehdejšího záložníka Baníku Yiru Sora, za něhož byste mohl být vyměněn. Jak jste to prožíval?

Nebylo to příjemné. Žádný hráč nechce být v situaci, kdy neví, co s ním bude. I půlrok v Baníku, kam jsem byl jen půjčený, nebylo to, co bych si přál. Když jsem pak podepsal v Baníku kontrakt, a ještě na takovou dobu (čtyři a půl roku), hodně se mi ulevilo. Teď patřím tam, kde o mě stáli.

Snažil jste se i sám o návrat do Baníku, anebo jste tomu nechával volný průběh?

Projevoval jsem velký zájem pokračovat v Baníku. Mám tady rozdělanou práci, podzim se nám povedl a nechtělo se mi odcházet. Máme cíle, za kterými jdeme. S panem Rosickým jsme se bavili co a jak, zda nechci počkat na nějaké zahraniční angažmá. Baník byl ochotný zaplatit peníze, které Sparta požadovala, a konečné rozhodnutí bylo na mně. Stoprocentně jsem se chtěl vrátit.

Jenže ze Sparty je momentálně do evropských pohárů blíže...

Jak do zahraničí, tak do pohárů, které se tam hrají. Ale v Baníku máme rozdělanou práci a kdo ví, třeba si je v létě zahrajeme také. A když se bude dařit Baníku, může se dařit i mně a dalším hráčům a cesta ven bude otevřená.

Pomýšlíte na zahraniční angažmá?

Ano, chtěl bych si to vyzkoušet. Je to asi cíl většiny hráčů. Teď však mám smlouvu v Baníku, a co se bude dít v jejím průběhu, nevím. Třeba mě Baník bude chtít nějak zhodnotit.

Vysněný zahraniční klub máte?

Už nemám dětské sny, kdy jsem si říkal, že budu hrát za Real Madrid nebo Barcelonu. Nemám nějaké zvláštní přání. Musí to dávat smysl po herní i finanční stránce. Momentálně chci být v Baníku, kde se cítím dobře a jsem tady šťastný.

Takže jste spokojený?

Doufám, že můžu mluvit i za kluky, když řeknu, že se nám podzim povedl. Pořád jsme ve hře o pohárovou Evropu, což je pro nás teď nejdůležitější. Jen na to navázat. Jsem rád zpátky i proto, že v Ostravě mám rodinu, spoustu kamarádů, kteří za mnou po republice nejezdili, ale doma si utkání nenechali ujít. Teď už to zažívám jako hráč Baníku a ta atmosféra, ti fanoušci dělají hodně. Vždy je to tu pro soupeře nepříjemné. Můj první ligový zápas za Baník byl proti Zlínu, na stadionu bylo nějakých šest tisíc fandů a atmosféra skvělá. Rád bych ale zažil plný stadion, to musí být fantastické.

Ostravský trenér Ondřej Smetana o vás hodně stál. Jak vnímáte konkurenci dalších stoperů Jaroslava Svozila, Jakuba Pokorného a Martina Chlumeckého?

Konkurence je potřeba. Na podzim jsem byl v Baníku s Jaroslavem Harušťákem (nyní hostuje ve Vyškově), který přišel z béčka, jediný levonohý stoper. Teď přišli další hráči a pro mužstvo je to jenom dobře. Když chceme hrát o nejvyšší příčky, je potřeba mít široký, nabitý a hlavně kvalitní tým. Co se týká trenéra, byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem neváhal jít do Baníku. Potřebuji mít důvěru trenéra a tu jsem od něj cítil.

Fotbalista David Lischka se po operaci srdce vrátil k tréninku.

Jste sice odchovanec Baníku, ale přes Karvinou a Jablonec jste se dostal do Sparty. V ní jste prožil i těžké chvíle, když vám lékaři operovali nedomykavost srdeční chlopně. Říká se, že od té doby máte sparťanské srdce. Je to tak?

Že bych měl úplně sparťanské srdce, to ne. Ale na druhou stranu se netajím tím, že jsem si Spartu oblíbil. Asi jsem jeden z mála, kdo má rád Baník a zároveň si vytvořil vztah i ke Spartě. Ta ve mně zanechala hlubokou stopu i díky tomu, jak se tam o mě postarali po tom problému se srdcem. Předešlo se tehdy mnohem vážnějším potížím. Za to jsem lidem ze Sparty vděčný. A budu napořád.

Změnila vážná operace a nejistota, zda ještě vůbec budete hrát, váš vztah k fotbalu?

Tohle zasáhne asi každého, nebo mu to změní vnímání světa. Uvědomí si, že není jenom fotbal, ale i důležitější věci. Zdraví je na prvním místě. Pomáhá mi to v tom, že když se na hřišti nedaří, tak si dokážu uvědomit, že jsem zažil horší věci a zvládl je.