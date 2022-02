Prostějovské rošády. Odešel Bala, přichází Zukal. A útočník nebude

Roman Bala, pětadvacetiletý stoper, odehrál za Prostějov osmadvacet druholigových zápasů a den před koncem přestupového období odešel do Uničova, kde působil již od roku 2018. Po dvou letech v třetí lize se upsal právě Prostějovu. V první své sezoně naskočil do druhé ligy třiadvacetkrát, minulý podzim ale znovu odešel do Uničova na hostování. Na přípravu se vrátil opět do Prostějova. Nakonec se však přeci jen rozhodl pro Uničov, tentokráte na trvalý přestup.

„Byla to jeho žádost,“ potvrdil předseda 1. SK Prostějov František Jura. „Byť v přípravě odehrál všechno, necítil se, že by měl v sezoně dostatek příležitostí. Měli jsme totiž oba kluky na stoperu zraněné a on měl pocit, že až se uzdraví, nebude tolik hrávat. Takže jsme mu umožnili odejít,“ dodal Jura.

Přestupové období skončilo včera. V pondělí na Balovo místo Prostějov získal Lukáše Zukala z Vlašimi. Čtyřiadvacetiletý stoper pravděpodobně nebude stabilním členem základní jedenáctky. „Je to náhrada za Romana Balu. Přeci jen Aleš Schuster, byť podává dobré výkony, už má čtyřicet let. A věk zastavit nejde,“ připustil Jura. „Je to i sázka na mládí. Chceme Lukáše Zukala vidět, má dobré předpoklady,“ doplnil předseda.

Mladý stoper přichází z Vlašimi, kde odehrál osmnáct zápasů v druhé lize. A ­právě ve Vlašimi působil odchovanec brněnské Zbrojovky i pod Danielem Šmejkalem, současným trenérem Prostějova. „Je to kluk, kterého zná trenér. To bylo klíčové. Potřebuje hrát a musí se s ním pracovat. Navíc má rodiče v­ Brně, takže i z tohoto pohledu by jeho případné angažmá bylo jednodušší,“ říkal Jura.

Případné proto, že Zukal přišel do Prostějova na půlroční hostování. „Povinnou opci hostování nemá. Ale s Vlašimí jsme domluvení. Je to nastaveno tak, že pokud by byl zájem a z obou stran to dávalo smysl, domluvíme se,“ pravil Jura. „Lukáš je velmi dobrý v osobních a hlavičkových soubojích. Navíc má slušnou rozehrávku a myslím, že nám pomůže,“ sdělil Daniel Šmejkal, jeho staronový kouč.

Prostějov bude bez klasického útočníka

Prostějovu se nepodařilo sehnat náhradu za hrotového útočníka Filipa Žáka, který odešel do prvoligových Teplic za bývalým prostějovským koučem Jiřím Jarošíkem.

„Žákovi angažmá moc přeju. Zasloužil si to. Je to pracant a dříč. Nevypustí žádný míč, takoví hráči se mi libí. Věřím, že to ale zvládneme bez něj,“ povídal Jura. „Bohužel se nám nikoho sehnat nepodařilo. Obvolávali jsme všechny ligové kluby z Moravy, ale nikdo hráče uvolňovat nebude. Liga bude kvůli nadstavbě náročná, navíc týmy trápí zranění a stále může zahrozit covid,“ posteskl si Jura.

Prostějovským nevyšel přestup Michaela Ugwu z Bohemians a jiný útočník k mání nebyl. Na Hanou se však z ­Mladé Boleslavi vrací jedenadvacetiletý David Píchal. Mladý ofenzivní hráč vstřelil za Prostějov třináct soutěžních branek. V Boleslavi ale nastoupil pouze do jednoho ligového zápasu, teď by měl alternovat na pozici Filipa Žáka.

„Filip Žák byl klasický útočník, teď na jeho pozici může hrát David Píchal. Ale máme v hlavě ještě nějaké alternativy,“ uzavřel Šmejkal. Druhá liga pro Hanáky začíná 4. března nejtěžší možnou zkouškou. Od 16.00 vyzvou v Brně Zbrojovku, která má na čele druhé nejvyšší soutěže desetibodový náskok.