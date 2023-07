Rychlejší a lepší Baník? Kdepak. Ostravané rozjeli ligu postaru

„Jsem hrozně naštvaný,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal. „První půle byla z naší strany katastrofální. Neměli jsme pohyb, prohrávali jsme osobní souboje a velice naivně jsme bránili, což vyústilo ve vlastní branku (Kpozo). Pak jsme po jednoduchém centru dostali druhý gól.“

Kouč prohlásil, že hráli úplně jinak, než plánovali. „Chystali jsme se, že budeme po zisku míče vyrážet rychle dopředu, ale bylo to opačně – pomalé, zdlouhavé, vše nám moc trvalo. Tak se liga hrát nedá. Ať je tady deset, nebo patnáct nových hráčů, musíme mít větší odvahu, víc bojovat o každý míč, a to ve všech řadách.“

Ostravští měli v základu čtyři letní posily – obránce Filipa Blažka, záložníky Patricka Kpoza a Paixaa Ewertona a útočníka Filipa Kubalu.

Hlavně jim však nevyšla sázka na tříobráncový systém s Blažkem, Bitrim a Lischkou. „Věděli jsme, že takto hrají chvilku, že takticky chybují, že mají velké hřiště, takže se nám velmi dobře dařilo dostávat míče na naše podhrotové hráče, kteří měli prostor. Jen jsme některé situace neřešili dobře,“ podotkl liberecký trenér Luboš Kozel.

Zejména Blažek byl nejistý. Nezvažoval trenér jeho střídání? „Zranil se nám Bitri,“ zmínil Hapal vynucenou změnu v obraně už ve 37. minutě. „Filip (Blažek) určitě ví o chybách. Kritika padne na jeho hlavu, ale nebylo to jen o něm. Byla to věc celého mužstva. Při bránění jsme se pohybovali naivně.“

Po přestávce Ostravští přešli na hru se čtyřmi obránci. „Bylo to logické, když nám to předtím nefungovalo,“ řekl Pavel Hapal.

Liberecký Luka Kulenović v obležení ostravských soupeřů.

V úvodu druhé půle Tetour snížil z penalty, kterou sudí nařídil po faulu na Tanka. „Trochu jsme se nadechli a druhá půle už snesla nějaká kritéria,“ tvrdil kouč.

Je pořád ještě ve hře příchod záložníka Srdjana Plavšiće ze Slavie?

„Nemám informace,“ řekl Hapal. „Soustředím se na mužstvo. Pokud by ale naše hra měla stát jen na Plavšovi, byla by to chyba. Máme kvalitní tým, kvalitní hráče, akorát se musejí v zápase daleko více vydat.“