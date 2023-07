K výhře Liberce pomohl gólem. Věděli jsme, kde má Baník slabiny, řekl Červ

Hráčům Slovanu se povedl zejména první poločas. „Myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře, věděli jsme, co máme proti Baníku hrát, kde má slabiny. Že hrají po celém hřišti jeden na jednoho a když to Luka Kulenovič sklepne, tak můžeme vyrážet do poměrně otevřené obrany. A to se hlavně v první půli ukázalo. A kdybychom ještě někdy zachovali chladnější hlavu a lépe to fotbalově vyřešili, tak jsme mohli už v prvním poločase dát těch gólů i víc, protože šance na to určitě byly,“ popsal Lukáš Červ.

První gól si dali Ostravští vlastní, pak jste skóroval vy hlavou. Zaskočilo vás, kolik jste dostal prostoru? Byl jste na malém vápně úplně sám.

Byl jsem hodně překvapený, protože jsem byl vlastně úplně volný na malém vápně. Luka Kulenovič tam ale udělal dobrý pohyb mezi bránícími hráči, oni si ho nepředali a tím mi vytvořil prostor. Fukalovi se navíc ten centr povedl výborně a šlo už jen o to trefit míč, protože jsem byl fakt blízko. Pořád jsem si opakoval, abych to trefil dobře, aby mi míč nesjel přes rameno, a vyšlo to.

Co byste řekl k začátku druhého poločasu, kdy Baník bleskově snížil z penalty?

Že nakonec můžeme být rádi za to, jak jsme tu druhou půli zvládli. V kabině jsme si přitom říkali, abychom do ní hlavně dobře vstoupili, ale nám se povedl přesný opak. Měli jsme sice výkop, ale hned z toho byla proti nám penalta. Ukázali jsme však, že pracujeme dobře týmově, takže nás to nesložilo a gólem na 3:1 jsme se zase uklidnili a pak už jsme to bez větších potíží uhráli.

Jak jste viděl penaltový zákrok Chaluše na Tanka? Hodně jste se rozčilovali...

...byl odpískaný, takže to asi penalta byla. Chaly do toho sice šel skluzem, ale podle mého názoru, co jsem viděl na hřišti, se ho nedotkl. Ale jak už jsem řekl, když byla odpískaná, tak byla a dál bych to už neřešil.

Jak důležitý byl pro vás ten třetí gól, kdy se trefil parádně z hranice vápna Doumbia, v kontextu celého utkání?

Byl to asi nejdůležitější moment, protože Baník byl po snížení na koni. Soupeře pak ten gól utlumil, nás naopak zase nakopl.

Trefuje to takhle Doumbia i na trénincích?

On na trénincích moc nestřílí, ale když máme střelbu, tak to i tam jednou za čas takhle umí trefit. Ale stejně si myslím, že v zápasech to takhle trefil víckrát než na tréninku. Všichni víme, že on tu střelu má fakt dobrou a i trenér ho k tomu nabádá. A že se mu to teď zase takhle povedlo, to je nádhera.

Po nedávném odchodu střelce Olatunjiho do Sparty hrál poprvé na hrotu útoku Bosňan Kulenovič, v čem bude pro tým podle vás prospěšný?

Luka už s námi byl na konci minulé sezony, kdy doléčoval zranění a měl tady u nás rekonvalescenci, takže se známe už docela dlouho. Řekl bych, že je to jiný útočník, než byli třeba Mick van Buren nebo Victor Olatunji. On má skvělé sklepnutí balonu, takže víme, že se o něj můžeme nahoře opřít a podhroťáci si pod něj pro ty míče chodí. Takhle vznikl i náš první gól, kdy to přesně sklepl pod sebe. Je super, že nám takhle dokáže pomoct, je to hodně pracovitý hráč, který to pro tým odmaká, dokud může. Bylo vidět, že už pak ve druhé půli ani nemohl moc chodit. Jsme rádi, že tady máme takového útočníka. A jestli bude také dávat góly? Věřím, že ano. Ale i kdyby jich třeba nedal tolik, ale odmakal každý zápas jako teď, uvolňoval ty prostory a nám se dařilo jak herně tak výsledkově, tak by to asi nebyl velký problém.