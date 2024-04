Mám kapacitu na to být mrcha, říká Courtney Love a kritizuje kolegyně

„Lidé o mě často říkali, že je to se mnou těžké, že se mnou není snadné vyjít,“ uvádí v rozhovoru pro magazín The Standard. „Ano, není to vůbec snadné a já se za to nehodlám omlouvat. Vždycky jsem chtěla, aby mě ostatní měli za mrchu, po oblibě nijak netoužím,“ říká o sobě na rovinu Courtney Love.

Známá je jako vůdčí zpěvačka, kytaristka a textařka zaniklé grungeové skupiny Hole a jako vdova po frontmanovi skupiny Nirvana Kurtu Cobainovi. Právě po jeho smrti si u veřejnosti vysloužila mnoho očerňování a kritiky.

„Kurt chtěl, aby ho lidi měli rádi. Občas se za mě dokázal schovat, ale pak jsem byla ta nenáviděná já. A potom zemřel a ta nenávist vůči mě nabrala úplně nový rozměr. S tím jsem nepočítala,“ přiznává muzikantka. „Ale mám kapacitu na to, abych byla mrcha, a jsem v pohodě s tím, když mě někdo nemá rád.“

Courtney Love (Londýn, 19. března 2024)

Ve stejném rozhovoru způsobila pobouření nanovo, když se vyjádřila k tomu, které hudebnice uznává a které ne. Taylor Swift, která zejména v Americe platí za nejslavnější zpěvačku současnosti, totiž označila za nepodstatnou. „Možná se v ní spousta holek vidí a pro leckoho je to dnešní Madonna, ale jakožto umělkyně zajímavá není,“ prohlásila Courtney Love.

Kupříkladu o Laně del Rey následně řekla, že ji měla ráda spíše dříve, ale že při nahrávání nového alba měla co dělat, aby se jí nenechala příliš ovlivnit. Zmíněnou Madonnu však nemá ráda dlouhodobě a uvádí, že jejich nesympatie je v tomto případě vzájemná.

Zpěvačku Beyoncé zase dle svých slov respektuje, přestože příznivkyní její hudby není. „Líbí se mi, že je úspěšná, protože takhle černošky dosahují úspěchů, které se doposud dařily pouze bílým. Jako koncept je to super, jenom její hudba se mi nelíbí,“ dodává.