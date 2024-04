Táborsko drží místo pro baráž. Je to cíl a sen, tvrdí manažer

V extrémně vyrovnané soutěži je každý bod cenný, a tak jsou Táborští spokojení. „Mohli jsme mít o tři čtyři body víc. Některé zápasy venku jsme nezvládli úplně dobře. Ale celkově sezonu zatím musíme hodnotit kladně,“ hlásí výkonný ředitel klubu Martin Vozábal.

Druhou ligu vede pražská Dukla o bod před druhým Vyškovem. Třetí Táborsko a čtvrté béčko Olomouce na Pražany ztrácejí pět bodů. Rezervní celky však nemohou postoupit, takže Jihočeši mohou počítat s náskokem pěti bodů na pátou Chrudim. První míří výš přímo, druhého a třetího čeká baráž.

„Baráž mají trenér i hráči jako cíl a sen. Teď už by nás mrzelo, kdybychom se tam nedostali. Chceme si to zkusit. Byly by to cenné zkušenosti a dobrá vizitka klubu,“ tvrdí.

V Táborsku však zůstávají pokorní. Na první ligu myslí spíš v dlouhodobém horizontu. „Jsme pořád na začátku cesty. Sportovně předbíháme vývoj infrastruktury. Musíme být na ligu připravení, což aktuálně ještě nejsme. Ale chceme se o ni rvát,“ potvrzuje Vozábal.

Další zápas čeká Jihočechy v neděli od 10.15 hodin na hřišti tabulkového souseda, Sigmy Olomouc B. V dalších 20 dnech sehrají týmy ve druhé lize zbývající čtyři kola a bude hotovo. Kdo chytne či udrží aktuální formu, bude mít navrch.

„Máme těžký los, i proto jsme obezřetní. Pak máme doma Opavu a Duklu, jedeme do Vlašimi a Kroměříže. Na druhou stranu víme, že mít o pár bodů méně, tak řešíme naopak záchranu,“ srovnává.

Mužstvo táhne s deseti góly třetí nejlepší střelec soutěže Bojan Dordič. Hlavně na jaře mu sekunduje 19letý útočník Pavel Svatek, jenž skóroval pětkrát. „Má skvělé dispozice. Je to skromný a pokorný kluk, který vzešel z místního prostředí. Není zkažený a touží po úspěchu. Ligové týmy už se na něj ptají. Když se nic nestane, tak si to sám vydobude,“ tuší výkonný ředitel.

Další oporou je brankář Martin Pastornický, jenž udržel už dvanáctkrát čisté konto. Svého parťáka Daniela Kerla ještě v lize do branky nepustil. „Oba chytají výborně. Ale s Pastornickým jednáme o prodloužení smlouvy. Trenér mu hodně věří, dává týmu klid. Přál bych mu první ligu, ale ideálně s námi,“ ví.

Daří se i táborskému béčku. Na jaře ve třetí lize ještě neprohrálo a je sedmé. „Lidi v Táboře to baví. ČFL je silná soutěž a vytěžujeme tam hráče, kteří v áčku tolik nehrají,“ dodává.