Jako jediný z Baníku dostal pochvalu. Budeme se posouvat, věří Kubala

„Jsou tady dobří kluci, charakterově i fotbalově, výkonnostně,“ je přesvědčený útočník Filip Kubala. „Snad všechny ty změny vyjdou.“

Připouští, že nějakou dobu může trvat, než si vše sedne a mužstvo se více sehraje. „Chceme, aby posun byl vidět co nejdříve, jenže někdy se nedá úplně ovlivnit, aby mužstvo hned hrálo tak, jak si všichni přejí. Ale pracujeme na tom. Kabina je nastavená dobře, teď jde jen o to přenést všechno do zápasů.“

Podle Kubaly není snadné, aby vše okamžitě fungovalo.

„Fakt nás je v týmu hodně nových, v přípravě bylo i dost kluků z béčka,“ připomněl útočník. „Jsme opravdu skoro úplně nový tým. Nicméně každý se snaží do něj zapadnout. Starší, zkušenější hráči, co tady jsou a byli i dříve, se snaží ostatním pomáhat. Doufám, že se budeme posouvat každým zápasem.“ K tomu je v kádru i hodně fotbalistů ze zahraničí – třináct.

„To už dneska není problém,“ namítl Filip Kubala. „Když se podíváte na české top týmy, tak i v nich jsou cizinci. Jsou potřeba ke zvýšení konkurence, ke všemu. Spolupráce s hráči z jiných zemí nás posouvá sportovně i jazykově, mají jiné návyky. Jde jen o to, aby si vše dobře sedlo a zapadlo. Ti kluci patří k nám, jsou součástí týmu.“

Kubala pochází ze Smilovic na Třinecku. Už ve 13 letech v Baníku hostoval jako žák Třince.

Útočník Filip Kubala (vlevo) ještě v dresu druholigového Třince.

„Byl jsem tady rok a bylo to obrovské,“ zavzpomínal. „Už tehdy byla v Baníku pořádná konkurence mladých kluků. Odmalička jsem Baník vnímal jako velký klub.“

Do Ostravy se vrátil přes Slovácko, Karvinou, ve které hostoval půl roku, a Hradec Králové, kde působil minulé dvě sezony.

Výkonný ředitel Baníku Michal Bělák označil Kubalův příchod z těch nynějších za nejkomplikovanější.

„Odehrával se v kulisách jeho výstupní klauzule, kterou měl ve smlouvě s Hradcem,“ uvedl Bělák, leč blíže kontrakt nerozebíral. „Ale když se na něj podíváte, dá se vykládat různě. A my si vyjasňovali, jak by se měl přestup odehrát, což trvalo nějaký čas. K tomu Richard Jukl jako ředitel Hradce také patří k těm zkušeným funkcionářům. Nebylo to jednoduché jednání, ale nakonec je Filip tady a zvládl celou přípravu.“ Kubala potvrdil, že přestup nebyl snadný. „Byl to stres, zda to vyjde, zda se kluby domluví.“

Na druhou stranu ho trochu mrzí, že opustil Hradec Králové zrovna ve chvíli, kdy bude mít nový stadion.

„Dva roky, co jsem tam byl, jsme hráli domácí zápasy v Mladé Boleslavi. Mít vlastní zázemí byl největší cíl Královéhradeckých, všichni jsme se na to těšili, takže trochu tam takový smutek je, že jsem pryč, když postavili stadion. K tomu vás vždy mrzí, když opouštíte kabinu, v níž máte dobré vztahy s ostatními. Nicméně tak to ve fotbale je. Chtěl jsem se posunout a věřím, že je to správný krok, abych kariérově a fotbalově rostl.“

Kubala říká, že prosadit se v Baníku je pro něj velká motivace. „V tuto chvíli to je pro mě vrchol kariéry. Navíc jsem ze zdejšího kraje, znám klub, jeho legendy i slavné zápasy. Těším se na fanoušky, kteří Baník všude podporují,“ vyznal se útočník.

Především se chce udržet v sestavě. „Konkurence je tady větší než v Hradci Králové, tak to je, tak to musí být. Každého to tlačí dopředu, nás útočníky, všechny pozice. A je na každém z nás, jak se chytí své šance, jak bude hrát.“

V sobotu Ostravští od 18.00 hostí Slovácko, jehož hráčem byl Kubala do loňského ledna, byť už tehdy hostoval v Hradci Králové.

Co na protivníka říká?

„Je jedno, proti komu hrajeme,“ prohlásil. „Nejde o to, zda je někdo papírově silnější, nebo slabší. Pokud se chceme zlepšit a stoupat nahoru, musíme takové zápasy zvládat.“