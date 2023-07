Baník hrál lépe, ale pořád se sehrává. Hapal: Hráči si na sebe musejí zvyknout

„Musíme zlepšit řešení finálních věcí,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal. „I standardních situací jsme měli dost. V první půli mohla jedna skončit gólem. Chce to lepší přihrávku, agresivnější zakončení.“ A také najít nejvhodnější sestavu. Oproti Liberci v sobotu naskočili do základu čtyři noví hráči – obránce Ndefe, záložníci Boula a Šín a útočník Tanko.

„Pracujeme na tom,“ potvrdil Hapal. „Hráči si na sebe musejí zvyknout. Ale třeba Tetour nebo Ewerton nehráli soutěžní utkání půl roku. I oni se do toho musejí dostat. A to jde jedině zápasy. Počkejme nějakou dobu, i když přijdou porodní bolesti. Prokážou, že jsou to velice platní hráči.“

Abdullahi Tanko byl hodně vidět. Dal i gól. Leč z ofsajdu, v němž byl příliš často.

1 gól a ještě k tomu z pokutového kopu, zatím ve dvou utkáních tohoto ročníku ligy dali fotbalisté Baníku.

„Budeme muset pilovat přihrávku na něj, prostrkávání míče za obranu, abychom to s jeho náběhem sladili. Klidně ale při své rychlosti může být i dva metry před obráncem a uteče mu,“ prohlásil Pavel Hapal.

Dodal, že Abdullahi Tanko a Filip Kubala měli být v sestavě naopak – Tanko na křídle a Kubala na hrotu.

„Trošku mě mrzí, že v tomhle rozestavení dáváme Filipa na kraj, protože by byl platnější nahoře nebo ve středu hřiště. Začali jsme tak, ale s Tankem na kraji to nefungovalo, proto jsme je přehodili. A Filip odehrál zase výborný zápas.“

Hapala znovu mrzel nevydařený začátek utkání.

„První dvacet, možná dvacet pět minut jsme nebyli v zápase,“ prohlásil. „Hodně jsme kazili, byli jsme neskutečně nepřesní, ale pak jsme si začali více věřit, více si vyhověli přihrávkou. Stále je však vidět, že souhra nám ještě tolik nefungovala. Slovácko bylo zpočátku jasně lepší.“

Baník se v nynějším druhém kole ligy vrátil ke hře se čtyřmi obránci v řadě. Hapal ale odmítá, že by od tříobráncového systému, s nímž sezonu rozjeli minule v Liberci, ustoupili.

„Určitě od trojky neustoupíme, máme dvě varianty,“ prohlásil Pavel Hapal. „Po zápase jsem hráčům řekl, že to není o rozestavení a o počtu obránců. Je to o pohybu, který byl tentokrát daleko lepší. Stejně jako nasazení. Byli jsme rychlejší, od dvacáté minuty i přesnější. A to už je jedno, jestli hrajete na tři nebo čtyři obránce.“

Trenéři Slovácka čekali, že Ostravští nastoupí se čtyřmi zadáky.

Fanoušci ostravského Baníku připravili loučícímu se Janu Laštůvkovi choreo.

„Zjišťoval jsem to, ale nikdo mi nic nechtěl říct,“ usmál se Jan Baránek mladší, který v Baníku hrával a část minulé sezony v něm působil i coby asistent kouče. Nyní přijel v roli hlavního trenéra protivníka, neboť zaskakoval za nemocného Martina Svědíka. „Byli jsme však nachystaní na obě varianty.“

Od 80. minuty Baník dohrával bez vyloučeného stopera Bitriho, který před pokutovým územím fauloval unikajícího Pavla Jurošku.

„V závěru to už bylo těžké, ale měli jsme vytěžit jednu branku z prvních dvaceti pěti minut,“ dodal Baránek.