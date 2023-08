Baník sází na partu mladých brankářů. Musí řešit jejich vytížení

„Chtěli jsme mladé kluky. Důležité bylo, aby vytvořili dobrý kolektiv,“ uvedl někdejší reprezentační gólman a šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Prvoligovou sezonu začal Jiří Letáček, odchytal duely v Liberci (1:3) i minule se Slováckem (0:0).

„Pomohl nám v minulé sezoně k záchraně, takže si zasloužil být v bráně,“ komentoval jeho nasazení ostravský trenér Pavel Hapal. „Všichni brankáři jsou ale velice vyrovnaní.“

Jiří Letáček je v Baníku rok, přičemž před touto sezonou se jeho hostování z Pardubic změnilo v přestup. Martin Hrubý je odchovanec Baníku. Mikuláš Kubný, který začínal v Kobeřicích, přišel do Baníku letos v únoru z Opavy.

A Jakub Markovič, jenž pochází z Přerova, přestoupil do Ostravy minulý měsíc ze Slavie Praha, když dva roky hostoval v Pardubicích.

Mikloško brankářské posty řešil i s Jiřím Letáčkem, který v závěru minulé sezony převzal pozici jedničky po Janu Laštůvkovi.

„Bavil jsem se s ním o Markovičovi. Říkal, že s Kubou v Pardubicích vycházel velice dobře a že by proti jeho příchodu nic neměl. Naopak, že by to bylo výborné,“ uvedl Luděk Mikloško. „Markovič je mladý a talentovaný gólman. Vytvoří s Jirkou výbornou dvojici, kterou doplní buď Hrubý, anebo Kubný, který je také velice nadějný. S těmito čtyřmi brankáři chceme pracovat.“ Ve hře je však případný odchod Martina Hrubého na hostování.



Jakub Markovič ještě v brance Pardubic

„Původní plán byl, že trojkou bude Kubný s tím, že bude chytat za rezervu, kde spolu s dorostem byl i minulou sezonu. Ale na začátku přípravy si udělal něco s přitahovačem, takže byl zraněný,“ konstatoval Mikloško.

Hrubý tudíž zatím zůstává.

„Nemůžeme si dovolit pustit ho, když Kubný není úplně fit. Vysvětlili jsme mu to. Pokud se Kubný uzdraví do konce přestupního období a bude ještě možnost nějakého hostování, rádi Hrubého uvolníme, aby chytal někde jinde. Potřebujeme tři brankáře, nemůžeme si dovolit mít dva.“ A co když Hrubého odchod nevyjde? „Budou se s Kubným střídat v béčku, aby měli vytížení,“ má jasno Luděk Mikloško.

„Kubný už s námi sice trénuje, ale nebyl ještě úplně zdravý,“ uvedl ostravský trenér Pavel Hapal. „Máme ještě nějaký čas, ale momentálně máme tyhle čtyři gólmany a pracujeme s nimi. Hrubas už něco odchytal za béčko. Pokud bude Letáček v bráně i nadále, půjde si Markovič zachytat za rezervu. Kluci jsou s tím srovnaní. Lety nám v minulé sezoně pomohl, takže jsme se teď rozhodli pro něj, ale není nikde napsané, že v některém utkání nedojde ke změně.“

Jan Laštůvka, který se v sobotu loučil s aktivní hráčskou kariérou v Baníku, prohlásil, že pro mužstvo je jen dobře, že ho vystřídal Jiří Letáček.

„Dařilo se mu. Zná už trochu prostředí, takže je fajn, že tady zůstal natrvalo. Je to lepší, než kdyby přišli další noví gólmani,“ řekl Laštůvka, který se v Baníku zapojil do přípravy mladých brankářů. „Markyho (Jakuba Markoviče) si pamatuji, ještě když jsem byl ve Slavii. V Pardubicích pak podával výborné výkony. A jak vidí mladíky v záloze, Martina Hrubého a Mikuláše Kubného?

„Musejí chytat, takže Hrubas by se opravdu měl posunout na hostování někam do druhé ligy, aby se zlepšoval,“ odpověděl Jan Laštůvka. „Všem gólmanům budu samozřejmě držet palce, (směje se) protože jde o můj milovaný klub. A kdyby náhodou, tak vždy jsem připravený jim poradit.“