Chyby vzadu, navíc schází góly. Baník se stále neprobral, Hapal volá po zlepšení

Nedá se říct, že by si Ostravští nevypracovávali šance, ale neproměňují je. Především útočník Abdullahi Tanko, který přišel před sezonou z Varnsdorfu, jich má hodně.

„Tanko bude potřebovat více šancí, aby se prosadil. Kdyby tam byl Kubala nebo Almási, možná je z toho gól. Má jiné přednosti, jeho rychlost je pro soupeře nepříjemná,“ podotkl Hapal.

Rychlost měla být od této sezony silnou zbraní Baníku, sprinteři měli pomoci zlepšit útočnou hru. Leč zatím to není znát. Nedaří se ani Ewertonovi a Tetourovi, kteří měli být mozky mužstva. A k tomu je stále děravá obrana.

Trenéři Baníku v minulé sezoně žehrali na laciné individuální chyby při bránění, které nezmizely ani s příchodem posil.

„Bohužel vzadu jsme chybovali,“ uznal Hapal po nedělním duelu. „Nechtěli jsme, aby Plzeň chodila do brejků, ale z nich jsme dostali první a třetí gól.“

Záložník Matěj Šín si povzdechl, že Baník nesplnil úkol nepouštět Západočechy do brejků. „To rozhodlo. A k tomu jsme nevyužili naše příležitosti, jichž jsme měli dost,“ litoval Šín.

Plzeňský útočník Jan Kliment (vlevo) se snaží o zakončení v utkání proti Ostravě.

Ostravští doplatili především na snadno ztracené balony.

„Jsou to technické chyby,“ podotkl kouč. „Dostávali jsme se do předfinální situace, ztratili balon a Plzeň má kvalitu a zkušenost, aby toho využila. Situace před prvním gólem se však dala ubránit jednoduchým faulem. Domácí měli i dvě další příležitosti po našich ztrátách ve středu hřiště.“ Hapal upozornil, že i Ostravští se dostali do podobných akcí. „Bohužel jsme je neproměnili.“

Trenér nevidí problém v organizaci hry, kdy se Baník snaží střídat tří a čtyřobráncový systém. „Když propadnete v jednoduchém souboji, není to o organizaci,“ namítl. „Museli jsme udělat změnu v tom, že do sestavy zabydlujeme dalšího stopera. A Kubalu jsme nechali hrát víc z prostředka hřiště.“

Ostravští nadále hledají optimální sestavu. V Plzni poprvé v sezoně a navíc hned v základu nastoupil záložník David Buchta. „Odpracoval to ve čtyřobráncovém systému. Ještě ale musí zlepšit koncovku, tam by mohl být důraznější,“ řekl Hapal.

Naopak reprezentant do 21 let a další z odchovanců Filip Kaloč, který byl v Liberci v základu a doma se Slováckem střídal, zůstal tentokrát jen na lavičce.

„Rozhodli jsme tak na základě prvního utkání. Hráči musejí vědět, že tak jako v Liberci, ať jim je dvacet, nebo třicet let, hrát nejde. Museli jsme to změnit. Teď to herně vypadá lépe. Bohužel se nám zatím nedaří výsledkově,“ prohlásil Hapal.

Ostravský trenér Pavel Hapal povzbuzuje své svěřence v průběhu utkání proti Slovácku.

Nepřestává věřit, že se mužstvo střelecky prosadí. „A zvládneme příští zápas,“ dodal.

Baník v sobotu od 15.00 přivítá Hradec Králové. Už musí zabrat. „To slovo nemám moc rád, chtěli jsme uspět i v předchozích zápasech, ale nic nám tam nespadlo,“ řekl kouč.

Takže co s tím? „Věřit a dál pracovat,“ má jasno Hapal.

Šín se přidává a tvrdí, že nervozita v týmu nestoupá: „Bojujeme zápas od zápasu. Proti Hradci už to zlomíme a doma vyhrajeme.“