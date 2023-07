PONEDĚLNÍK: Plnější tribuny, krásné góly a ještě lepší Spartu. Co čekat od ligy

Co můžeme od všech jejích účastníků očekávat?

Od Sparty další herní posun

Obhajoba titulu bude v konkurenci Slavie tuze náročná. Dá se však předpokládat, že ve druhé sezoně pod trenérem Priskem se sparťané ještě herně posunou, nejlépe i díky Lize mistrů, byť bez útočníka Tomáše Čvančary, jehož za krásné peníze klub prodal do Mönchengladbachu.

Sportovní manažer Tomáš Rosický měl velmi dobré oko, tak strmý vzestup po příchodu z Jablonce čekal málokdo. Ukázkový přestup - z české ligy do top ligy.

V prvním kole proti Olomouci zazářil křídelník Lukáš Haraslín, toho ve formě vážně nahánět nechcete. Sigma však nemůže být spokojená s tím, jak se na Letné prezentovala. Dotěrná byla jen chvíli, hodně kazila přihrávky, z čehož inkasovala. Spartě místy nechávala až moc prostoru a protože měl úřadující šampion Haraslína, tak utkání v poklidu vyřešil. Dvě stejné nepolapitelné zasekávačky a bylo. Jedno jestli brání Vraštil, nebo Pokorný a blokuje Beneš. Brankář Macík neměl nárok.

Od Slavie mraky gólů

Už jsme si zvykli, že v domácím prostředí předvádí sešívání úžasná vystoupení, ve kterých berou hosty na kolotoč a záhy praskají řetězy. Ofenzivní síla Slavie ještě vzrostla nákupem Mojmíra Chytila, jehož týmový styl hry i čistou povahu si fanoušci rychle oblíbí. A pokud si udrží famózní formu z konce jara Václav Jurečka, bude to pro obrany zase očistec.

Nedá se očekávat, že by Jurečku Slavia za dva tři miliony eur uvolnila, byť před třicítkou musel být pro něj telefonát z New York City hodně lákavý. Slavia chce po třech letech zpátky na trůn. I bez Davida Juráska, jehož přestup do Benfiky Lisabon byl kouzelný, jak jen fotbal umí být.

V Brně ho nechtěli, musel do Prostějova, o tři roky později stojí 334 milionů. Třeba podobný příběh napíše i nadějný stoper Vlček, který skočil do sestavy. Stejně jako Sparta i Slavia se těší obrovskému zájmu diváků a jejich práce s nimi je pro ostatní kluby inspirací. Tedy měla by být.

Od Plzně stabilitu, Krmenčíka už tým nechtěl

Divoké období na ekonomické hraně mají zažehnat noví majitelé s vizí, kteří uleví Adolfu Šádkovi. Viktoria dokázala za poslední dekádu fantastické věci, ostatně ještě loni proklouzla do Ligy mistrů s trenérem Michalem Bílkem, jenž se těšil oblibě u hráčů.

Tu zjevně ztratil jejich někdejší spoluhráč Michael Krmenčík, který se chtěl do Plzně vrátit. Šádek měl o tom dát hlasovat kabinu, jež se jasně shodla, že ne. Po Bílkovi cepuje viktoriány matador Miroslav Koubek. Trenérský odborník na vysoké úrovni. Na věk nekoukejte, jenže lidsky ne každému sedne, hradecký tým si po jeho odchodu vydechnul, byť s ním udělal parádní práci. I v Plzni může.

Od Bohemians zase rok nahoře

Postup v Konferenční lize přes norské Bodö/Glimt by byla pecka. A tou byla celá minulá sezona. Bylo krásné pozorovat, jak trenér Veselý překonává nedůvěru okolo a zlepšuje i odložené hráče.

V pohádkovém příběhu o klokanovi, co skočil dál, než čekal, bude chtít pokračovat. Důležité bude, jak se chytí brankář Reichl, který na úvod předvedl spektakulární zákroky v Pardubicích. Odchovanec Olomouce stále nemůže jako jednička prorazit. Dobře začínal i v Sigmě nebo v Hradci. Výkonnost musí ustálit.

Od Slovácka návrat do Evropy

Náročný trenér Martin Svědík se po sezoně překvapivě rozloučil s pobočníkem Josefem Muchou, jinak bude spoléhat na osvědčené tváře, mezi které stále patří i čtyřicetiletý křídelník Milan Petržela.

Viděli jste, co provedl s obranou Budějovic a jak patičkou nachystal gól pro parťáka Kima? Jeden z top momentů kola. V Hradišti uvítali po rozsáhlém pátrání návrat svérázného hroťáka Cicilii. Nejen díky němu má Svědík více možností a protože do pohárů půjde nově pět mančaftů, těžko si představit, že by organizované Slovácko, které se etablovalo ve špičce, mezi nimi chybělo.

Od Sigmy trefy Juliše, prodej talentů tentokrát ne

Po odchodu Chytila do Slavie převezme pozici střelce Lukáš Juliš, jenž se v přípravě trefil v každém zápase. Na Spartě sice ne, ale koncovku má skvělou, ještě lepší než Chytil, jenž zase vyniká v krytí míče i v práci bez něj. Bohužel Sigmu citelně zasáhlo zranění ofenzivní opory Antonína Růska, jenž měl velký vliv na její hru.

Ploténka se však neléčí dobře a hrozí, že chybět bude i celý podzim. Jeho produktivitu by mohl nahradit Jan Vodháněl vracející se do formy, jakou míval v Bohemce, byť si musí vyčítat, že do centru Navrátila šel na Spartě v čisté pozici hrudí a ne hlavou. Olomouc to nevyhlásila, ale ráda by znovu do šestky. Tým, i realizační, na to má. Co však po letech nemá, je nadaný odchovanec, jehož by mohla výhledově zpeněžit, což potřebuje. Na nástupce Chytila, Daňka, Zimy a dalších si musí počkat.

Od Liberce další prodeje překupníka Karla?

Když po sezoně Slovan uplatnil opce na žádané útočníky Tuptu s Olatunjim, nejeden fanoušek byl jako v Jiříkově vidění, v němž snad majitel klubu Ludvík Karl není jen překupníkem hráčů. A pak obratem prodal Olatunjiho do Sparty…

Mladý mančaft se však pod trenérem Kozlem zlepšuje, což ukázal už na jaře. Slovan potřebuje přilákat diváky na tribuny, ne všichni se však s mnohými hráči na hostování či absencí odchovanců už smířili.

Od Hradce nadšení ze stadionu

Nový stadion vypadá hezky, teď jen stihnout kolaudaci včas. Votroci, kteří jedou od návratu do ligy ve znamenitém poměru cena/výkon, vstupují do nové éry. Vsadili i na zkušená křidélka Pilaře s Krejčím a trenéra Webera, jenž se potřebuje chytit vydařenou sezonou.

Od Mladé Boleslavi cokoli

Jsou nevyzpytatelní v dobrém i zlém. Po šedivé sezoně povýšil energický trenér Hoftych do role sportovního manažera. Šlo o chystaný krok a letní přesuny v kádru vypadají nadějně.

Brankář Trmal bude oporou. Dominik Kostka se představil dechberoucí raketou země - vzduch, tenhle gól už asi nikdo v ročníku nepřekoná. V týmu zatím pokračuje i žádaný sprinter Vasil Kušej, jenž si v prvním kole připsal gól i asistenci, ještě lepší bilancí 1+2 a trefou z voleje se blýskl Jawo. Vidět bude i útočník Hilál. Mozek Matějovský má komu posílat nápadité pasy a trenér Marek Kulič může na ofenzivu, která je mu bližší, sázet.

Od Budějovic rukopis novináře? Ještě ne

Přesun mladého sportovního novináře Jana Podroužka do pozice sportovního ředitele Dynama, kterou pozvolna převezme, je krásný příběh. Jistě, vzbuzuje spoustu pochybností, ale nezbývá než popřát hodně štěstí jako každému, kdo má kuráž a nebojí se plnit si sny. Prozatím však důležitějšími postavami v klubu je trenérské duo Zápotočný - Nikl, které v hráčské kariéře posbíralo spoustu skvělých zkušeností a umí je hráčům předat, což je zásadní.

Od Baníku trpělivost i pohled z Premier League

Po zpackané sezoně se kabinou prohnal vítr. Svěžest a nový pohled by měl přinést asistent trenéra Danny Searle, někdejší šéftrenér akademie West Hamu, který působil také v Chelsea. Sportovní manažer Baníku Luděk Mikloško, brankářská legenda West Hamu, dělá kroky, které dávají smysl.

Ostrava má báječné fanoušky a díky štědrému majiteli Václavu Brabcovi i silné zázemí, avšak potenciál zůstává už dlouho nevyužitý. Bude to chtít ještě čas, jak ukázala zasloužená porážka v Liberci? A dostane ho kritizovaný kouč Pavel Hapal?

Od Teplic klid a řád i bez rapera

Trenér Zdeňko Frťala zachránil skláře v lize. Děravou defenzivu opravil jako zdatný instalatér téměř na počkání. I on by v týmu uvítal rapera Tomáše Kučeru, jenž však upřednostnil pěveckou dráhu. Škoda, pár let ještě mohl kopat ligu, ale i tohle je krásný příběh plný kuráže.

A teplický? Výhra nad Plzní před osmi tisíci diváky je pěkný start. Stoper Chaloupek si však jistě oddechl, že VAR neposoudil jeho přišlápnutí Hejdy jako penaltový faul, byť kapitán Viktorie kvůli zranění dohrál. Nakonec o faul nešlo, komise rozhodčích to vysvětlila tím, že došlo k nezaviněnému přišlápnutí, navíc ještě nebyl míč ve hře.

Klidný střed tabulky by v Teplicích uvítali. Frťala vtiskl týmu dobrou organizaci a řád.

Od Jablonce restart

Boss Miroslav Pelta v létě posiloval a přímo na trávníku před mačem v Boleslavi s úsměvem hecoval tým, jako by mu snad ani nehrozilo šest let ve vězení. Jablonec se chce pod trenérem Látalem, který vyznává jednodušší, ale náročný fotbal, vrátit nahoru.

Od Pardubic pěkný fotbal

Trenér Radoslav Kováč se k záchraně s mladým týmem protančil, i když zapomínat by se nemělo ani na to, jak výrazně k tomu pomohl brankář Nita, jenž už v klubu není. Na pardubickou hru se pěkně dívá a hezký pohled je i z nového stadionu. Kováč by se mohl stát brzy velmi žádaným koučem v lize.

Od Zlína sestupové starosti

Kádr Zlína disponuje až příliš mnoha hráči na hraně první a druhé ligy. Zkušený trenér Pavel Vrba sice zvládl ševce téměř zázračně udržet mezi elitou, ale teď ho nejspíš čekají podobné starosti, což naznačila i úvodní porážka 1:4 na hřišti karvinského nováčka.

Zdrcený zlínský obránce Dominik Simerský po jasné porážce 1:4 od Karvině v prvním kole Fortuna ligy.

Vrbovi znovu začátek ligy zhořkl; loni v Ostravě kousal domácí porážku 0:3 od Sigmy. Už by měl tým postavit na talentovaných hráčích Cedidlovi, Slončíkovi a Tkáčovi. Není nač čekat. Ale bude to stačit?

Od Karviné nové tváře

Karviná má v týmu mnoho opravdových nováčků bez ligových zkušeností, platí to také pro trenéra Tomáše Hejduška. To však neznamená, že se netrefila. Mančaft staví kolem zkušeného střeďáka Budínského, plusem je příchod emotivního stopera Svozila z Baníku a připomenout by se chtěl po návratu z Polska hroťák Doležal.

Víc však mohou zaujmout nové tváře jako Kapverďan Papalelé, dostát svému příjmení chce brankář Lapeš. Pak by mohla nejvyšší soutěž na útulném stadionu, kam se hráči z republiky nehrnou, vydržet.

A jaká očekávání od tuzemské - stále kvalitnější - soutěže máte vy?

Pěkné ponedělí.