Je to zmatek, kritizují Lutyňští přípravu gigafactory. Účast na debatách klesá

Hlavně ze strany místních obyvatel šlo vedle jiného i o reakci na zmatky při přípravě diskuse. Například slíbená distribuce lístků na akci, na niž byl z bezpečnostních důvodů povolen vstup jen dvěma stovkám lidí, nejprve vázla, aby byla nakonec zrušena úplně.

To a ani ostuda s nedodáním slibovaných informačních letáků před první diskusí pozici CzechInvestu před pondělním setkáním s občany rozhodně neposílily.

„Takže náš slavný CzechInvest, který totálně nezvládl pozvánky na první besedu a selhává následně i u tak jednoduché akce, jako jsou vstupenky, bude řídit přípravu na kolos zvaný Gigafactory? To opravdu působí důvěryhodně,“ shrnul názor mnohých obyvatel Dolní Lutyně ještě před samotnou akcí na sociálních sítích René Widenka.

Podle některých občanů Dolní Lutyně jsou navíc podobné debaty v podstatě zbytečné.

„O čem s nimi chcete debatovat? Je zbytečné tam chodit. Všechno to jsou jen sliby a řeči o ničem. Ani primitivní schůzku nejsou schopní zorganizovat,“ komentoval s odkazem na chaos při distribuci vstupenek možné dopady diskuse Tomáš Urbančík.

Nová mapka továrny gigafactory (modrá barva) ukazuje její umístění mezi obcemi Dolní Lutyně (vpravo dole) a její místní části Věřňovice (nad továrnou). (4. dubna 2024)

Jiný úhel pohledu ale zastává David Kaša. „Když budeme pořád chodit, budou vidět, že bojujeme. Jestli se na to vykašleme, prohráli jsme. Kladou klacky pod nohy s lístky, špatnými informacemi a podobně. Chtějí, ať to vzdáme, a budou si dělat, co chtějí,“ přidal svůj názor.

Řešení nejpalčivějších otázek do konce roku

Zástupci CzechInvestu podobný závěr odmítají. Každopádně na diskusi v pořadí druhou přišlo jen zhruba šest desítek obyvatel obce, přestože kapacita sálu připouštěla návštěvu až 200 lidí.

„Problematiku místní lokality, jak o ní hovoří i místní, dobře známe, právě tu prověřujeme,“ konstatoval v průběhu debaty David Petr z agentury CzechInvest, která přípravu zóny zajišťuje. „Nejpalčivější otázky chceme vyřešit do konce roku.“

Vedle samotné přítomnosti velké firmy se místní nejvíce obávají možného odříznutí Věřňovic v době záplav. Obec by se mohla ocitnout mezi průmyslovou zónou a řekou Olší. „Tady by se neřešila jen samotná zóna, ale celé území od dálnice až po Dětmarovice,“ konstatoval David Petr.

„Co za to ale dostaneme? Jaké budou kompenzace psychické újmy, kterou tady lidé budou mít, co dostanou ti vystěhovaní?“ ptala se jedna z žen.

„Zvažujeme i finanční kompenzace za možné újmy. Každopádně nikdo by se stěhovat neměl, příprava zóny by neměla přinést žádné bourání,“ reagoval Petr Očko.

„Tady je ale hodně rodin, které nechtějí žít vedle baterkárny. A co je psychická újma ze stěhování, víme v naší rodině dobře. Babička se musela stěhovat z Lazů (území, které bylo vystěhováno kvůli dolu – pozn. red.) a doplatila na tu změnu svým zdravím,“ reagovala další z divaček.

Novinek v přípravách samotné zóny ale zatím zástupci CzechInvestu příliš představit nemohli. První důležitější informace by měly být k dispozici na podzim.