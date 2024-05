Je to šrumec, říkají lékaři z Ostravar Arény. Zranění hokejistů nesmějí prozradit

Za jeden den ošetří zdravotníci FN Ostrava na šampionátu průměrně pět lidí. „Je to ale nárazové. Někdy stejný počet ošetříme třeba za půl hodiny,“ upozornil Jiří Demel z Kliniky úrazové chirurgie a ortopedie FN Ostrava, který řídí a organizuje zdravotní péči pro ostravskou část turnaje.

Popsat nějaký konkrétní příběh se ovšem doktoři neodváží. „Jednak jim v tom brání lékařské tajemství, hlavně ovšem všechny týmy informace o zraněních svých hráčů úzkostlivě tají,“ potvrdila mluvčí FN Ostrava Petra Petlachová.

„Velkou výhodou je, že v ošetřovně máme televizi, která snímá téměř nezpožděný obraz z utkání. Při zranění tak detailně vidíme, k čemu došlo a během tří minut se připravíme na to, co se bude dít,“ upozornil Demel.

„Rychle se tak dokážeme uvést do stavu pohotovosti. Když je zraněný hráč, tak opravdu nastává velký šrumec,“ naznačil Demel.

Zdravotníci FN Ostrava mají v Ostravar Aréně skvěle vybavenou ošetřovnu. Neošetřují v ní pouze hráče, ale i členy realizačních týmů jednotlivých států a také pořadatele šampionátu.

Ošetřovna se nachází na stadionu asi dvacet metrů od ledové plochy. „FN Ostrava ji vybavila počítačem se vzdáleným přístupem k nemocničnímu informačnímu systému, resuscitačním stolkem, vyšetřovacím stolem pro radiologického asistenta a také C-ramenem,“ přiblížila mluvčí.

„O tento přístroj je velký zájem, protože umí vyšetřovat stabilitu jak zápěstí, tak ruky i kolena. Je o to velká poptávka ze strany týmových lékařů,“ upozornil Jiří Demel.

Zdravotníci mají v multifunkční hale, která sousedí se stadionem, i záložní ambulanci. „Její součástí je stomatochirurgické křeslo k ošetření zubních zranění a poranění dutiny ústní. Do vybavení ambulance patří i ultrasonograf a malá základní laboratoř,“ dodala mluvčí.

„Nejvíce se laboratoř používá ke stanovení CRP. A to pro rozlišení, zda se jedná o virovou, nebo bakteriální infekci, což je důležité pro indikaci antibiotik. Díky tomu s odebranými vzorky nemusíme jezdit do nemocnice,“ vysvětlil doktor Demel.

Podle IIHF musí být k dispozici jedenáct zdravotníků

Hráčům, členům realizačních týmů a pořadatelům je na ošetřovně při trénincích a zápasech během jednoho hracího dne připraveno pomoci celkem jedenáct zdravotníků.

Mezinárodní hokejová federace IIHF takový počet stanovila pro případy, kdy dojde ke dvěma úrazům zároveň.

„K dispozici jsou lékaři pro chirurgické obory, a pak pro obory urgentní medicíny. Dále lékař, který je schopný udělat ultrazvuk a popsat rentgen, radiologický asistent a samozřejmě máme i sestřičku,“ vysvětlil Ondřej Měrka z Kliniky úrazové chirurgie a ortopedie FN Ostrava.

Zdravotnický tým je v neustálém spojení s organizátory šampionátu „Komunikuje také s týmovými lékaři jednotlivých mužstev. Plní jejich požadavky na poskytnutí léků, doporučuje postup léčby a v některých případech zařizuje i přepravu pacientů do fakultní nemocnice kvůli speciálnímu vyšetření,“ uvedla mluvčí.

„Nejsložitějším případem zatím byla dehydratace jednoho z hráčů, který byl opravdu v utkání hodně vytížený. Už během zápasu jsem pozoroval, že bude potřebovat nějakou péči,“ prozradil Demel.

„Týmový lékař měl za to, že to zvládne všechno sám, ale bohužel to tak nebylo. Se záchrannou službou jsme potom v noci museli řešit transport z hotelu do nemocnice na rehydrataci pomocí infuze,“ popsal Demel.