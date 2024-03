Beseda o gigafactory lidi nepřesvědčila, výroba má začít v roce 2028

Už hodinu před avizovaným začátkem se začali v sále lutyňského kulturního domu scházet zájemci o besedu ke vzniku chystané průmyslové zóny.

A dobře udělali, do sálu mohl pouze omezený počet lidí. „Jde hlavně o bezpečnost, z požárních důvodů do sálu nesmí více než dvě stě lidí,“ vysvětlil starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek. „Abychom to dodrželi, rozdáváme při vstupu lístky, když ty dojdou, do sálu už nikdo nemůže. Pořadatelé mě ale informovali, že se vše bude natáčet a beseda by měla být později dostupná na internetu.“

Ti, kteří přišli na poslední chvíli, už měli smůlu. Čtvrt hodiny před zahájením byl sál plný a další zájemci už se do něj nedostali. Svou přítomnost dávali najevo občasným hlasitým bušením na dveře. „Pusťte nás tam,“ volali.

„Vždy se snažíme, aby nové investice mířily na brownfieldy, zájemci o zónu v Dolní Lutyni jsme je i nabízeli, a nejen tady v kraji, ale i jinde, jenže on má zájem o Dolní Lutyni,“ představil dosavadní vývoj Petr Očko z ministerstva průmyslu a obchodu. „Dolní Lutyně je jedinou, která může tuto strategickou investici zachránit,“ doplnil zástupce ministerstva, za což byl odměněn sarkastickým smíchem z publika.

„Investor tlačí, aby byla výroba zahájena v roce 2028, ale není to nepřekročitelná linie,“ konstatoval v rámci představení projektu David Petr rovněž z ministerstva průmyslu a obchodu. „Hrubé terénní úpravy by mohly začít v letech 2025 až 2026.“

Obyvatelé Dolní Lutyně a její místní části Věřňovice se ale obávají už samotného zahájení případných terénních prací.

„Budeme uzavření jako v ghettu, z jedné strany dálnice, pak obchvat Bohumína, zase ty kamiony pojedou tudy,“ vysvětloval jeden z občanů. „Nemáme tady pořádné chodníky, nic. Co z toho budeme mít?“ ptal se druhý.

„Postavíme protihlukové stěny, počítá se i s protipovodňovými valy, chystají se přeložky sítí,“ sliboval David Petr za ironických úšklebků některých účastníků.

A současný investor nemusí být jediným, pro kterého by se zóna chystala. „Je na zvážení, pokud by přípravné práce vyšly dobře, zda nehledat případně i nového investora, když by si to ten současný rozmyslel,“ doplnil Petr Očko.