Vláda a kraj chtějí gigafactory na Karvinsku, projekt zabere až 280 hektarů

Podle návrhu pro zastupitelstvo jde o „vymezení nové rozvojové zóny nadmístního významu ‚Dolní Lutyně‘ jako plochy pro výrobu a skladování o celkové očekávané maximální velkosti areálu 280 hektarů, a to pro záměr vybudování Strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně.“

V areálu průmyslové zóny by měla vzniknout továrna na výrobu automobilových trakčních baterií.

Konstatuje to ve svém stanovisku ministerstvo životního prostředí, které má redakce k dispozici. „Návrhem obsahu na pořízení změny územního rozhodnutí je vymezení SPP Dolní Lutyně pro realizaci výstavby továrny na výrobu automobilových trakčních baterií,“ stojí ve stanovisku ministerstva životního prostředí (MŽP).

Perspektivní pracovní místa

To zároveň sděluje i důvody, proč by měla zóna v Dolní Lutyni vzniknout.„Výstavba strategické průmyslové zóny, resp. realizace gigafactory, by zajistila perspektivní pracovní místa a příliv vysoce kvalifikovaných odborníků do regionu a taktéž by došlo k rozvoji zpracovatelského průmyslu,“ vysvětluje materiál MŽP. „Umístění nového závodu na výrobu autobaterií by v České republice vytvořilo prakticky nové odvětví ekonomiky a přineslo by s sebou výrobu inovativních technologií budoucnosti.“

Výstavba závodu by podle MŽP mimo jiné také umožnila lokalizovat celý výrobní řetězec baterií pro elektromobily do České republiky, od těžby lithia přes výrobu bateriových vozidel až po recyklaci, což by mělo znamenat klíčovou konkurenční výhodu v regionu střední a východní Evropy.

V loňském roce vláda jednala s koncernem Volkswagen o možnosti výstavby gigafactory, kde by se také vyráběly baterie do automobilů, v Líních u Plzně. Volkswagen nakonec výstavbu nové továrny odložil, důvodem je prý pomalejší rozvoj elektromobility v Evropě.