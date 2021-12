Průmyslová zóna slibuje tisíc nových míst, část místních je ale proti

Vedle vypracování plánu pro výsadbu zeleně v areálu, kdy mají být využity původní druhy, jako je javor, dub nebo lípa, to je i návrh využití kvalitnější čističky odpadních vod nebo vypracování hlukové studie pro případnou stavbu protihlukových stěn.

Části obyvatel Hladkých Životic se ale plán na stavbu průmyslového areálu stále nezamlouvá.

„Je to pořád jen kšeft obchodníků s půdou, stavba průmyslové zóny a s tím související zábor zemědělské půdy, není to z mého pohledu v zájmu obce, jak se v dokumentaci EIA tvrdí,“ říká hladkoživotický zemědělec Karel Krkoška.

„A neobstojí ani tvrzení o tisícovce nových pracovních míst, protože v Hladkých Životicích má práci v podstatě každý, kdo pracovat chce, nezaměstnanost je tady hodně nízká,“ uvedl Krkoška.

Jeho slova potvrzují i data úřadu práce, který v listopadu zaznamenal na Novojičínsku nezaměstnanost ve výši pouhých tří procent, v samotných Hladkých Životicích pak 3,2 procenta.

Provoz se zvýší o stovky automobilů i v noci

A proti stavbě průmyslového areálu, který by měl mimo jiné zahrnovat v první etapě stavbu tří, ve druhé pak ještě čtvrté budovy, jsou i členové Spolku Psárka Hladké Životice, který vznikl právě kvůli odporu vůči stavbě zóny.

Jeho členům vadí vedle jiného i zvýšená dopravní zátěž, kterou by výstavba hal do obce přinesla.

„Hlukovou studii lze hodnotit jako zcela nedostatečnou. Dopočet dopravy je vztažen ke sčítání z roku 2016, nárůst dopravy je však od té doby enormní,“ stojí mezi připomínkami spolku.

Podle studie EIA, kterou společnost Accolade představila, by do zóny v plném provozu mohlo denně zamířit 648 nákladních a 700 osobních automobilů. Z toho více než dvě stovky nákladních automobilů by do zóny mohlo zajíždět v noci.

Investor vyšel vstříc připomínkám obce

Podle odpůrců stavby by obec mohla jejímu zahájení zabránit změnou územního plánu. To by ale mohlo obec stát ve výsledku hodně peněz, investor by mohl požadovat náhradu za zmařenou investici.

„V obci jsou dva názory. Někdo je rád, protože vznik zóny může přinést až tisíc pracovních míst, jiní mají zase obavy ze zvýšené dopravní zátěže, hluku nebo zápachu,“ komentovala situaci starostka Irena Ravčuková. „Jako zastupitelé ale nemáme příliš možností, jak reagovat, možnost stavby zóny je v územním plánu obce už od roku 2006.“

Některé změny v projektu se ale podle starostky podařilo dojednat už nyní. „Na některé naše podmínky, jako byl například požadavek na maximální výšku budov, ochranné valy a podobně, investor zareagoval a zapracoval je do plánu, i když nemusel,“ dodala starostka.

„Připravujeme projekt tak, aby vše proběhlo co nejlépe,“ odmítla výhrady odpůrců stavby Pavlína Křivancová, mediální zástupkyně společnosti Accolade.

Pokud firma schválení studie EIA získá a následně i stavební povolení, mohla by začít stavět. Kdy by se tak mohlo stát, zatím není jasné. Původně plánované zahájení v červnu příštího roku zřejmě firmě nevyjde. „Datum zahájení stavby není přesně dáno, nyní se soustředíme na získání potřebných povolení,“ uvedla Křivancová.