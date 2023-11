Gigafaktory v Líních nebude, letecká záchranka zůstává, potvrdil stát

Možnost, že by se v areálu letiště stavěla velká továrna na baterie, padla poté, co Volkswagen ve středu oznámil, že nebude v současnosti rozhodovat o dalších lokalitách pro výstavbu gigafactory. Zóna v Líních byla jedním z kandidátů na místo pro továrnu. Letecká záchranná služba provozovaná armádou na záložním vojenském letišti Líně funguje desítky let.

„Konec jednání o výstavbě gigafactory Volkswagen velmi usnadňuje také další provoz letecké záchranné služby armádními vrtulníky, pro kterou nebude třeba budovat nové stanoviště v Plzeňském kraji a přesouvat veškerou infrastrukturu,“ uvedl náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec. Ministryně Jana Černochová (ODS) upozornila, že s převodem letiště z majetku armády ministerstvo souhlasilo pouze pro případnou výstavbu gigafactory.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka poznamenal, že pokud gigafactory v dané lokalitě nebude, je armáda připravena letiště využít k jiným záměrům. Zejména pak díky strategické poloze, která umožní plnit nové úkoly při posilování společné obrany Severoatlantické aliance (NATO).

Armáda zároveň vyloučila, že by na letišti měly být v budoucnu umístěné americké letouny F-35, jejichž nákup vláda nedávno schválila. „Jak již bylo opakovaně deklarováno, pro jejich umístění se počítá s leteckou základnou v Čáslavi, která projde kompletní přestavbou,“ uvedlo ministerstvo.

Volkswagen rozhodnutí o výstavbě továrny na baterie do elektromobilů odložil nejméně na rok 2025. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) po jednání vlády ve středu řekl, že Česko jedná s pěti potenciálními investory na výstavbu továrny na baterie pro elektroauta na svém území. Jsou z různých kontinentů. Podle Síkely jde o investice od nižších do vyšších jednotek miliard eur.