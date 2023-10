Premiér Fiala se setká se šéfem Volkswagenu kvůli projektu gigafactory

Česká vláda má zájem o umístění továrny na baterie pro elektromobily, takzvané gigafactory, na Plzeňsku.

Fiala ale také po jednání vlády 11. října řekl, že by v dohledné době jednání dospěla k výsledku. „Už pomalu nazrává čas, abychom věděli, zda to rozhodnutí spěje k úspěchu toho projektu, anebo zda se to bude dál oddalovat. Protože pokud se to bude dál oddalovat, tak se budeme muset více soustředit na ty jiné strategické projekty, které máme rozjednány,“ prohlásil předseda vlády.

„Strategický cíl je gigafactory. A to je klíč k tomu, abychom udrželi význam automobilového průmyslu v České republice,“ uvedl v Rozstřelu iDNES.cz začátkem října ministr dopravy Martin Kupka.

S Českem jedná Volkswagen o areálu armádního letiště v Líních u Plzně, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí. Jedná ale také s Polskem a Maďarskem. Stavbu gigafactory v Líních odmítají místní aerokluby a piloti využívající záložní armádní plochu, v některých okolních obcích se dokonce podepisuje petice proti stavbě.

Volkswagen rozhodnutí o umístění gigafactory již několikrát odložil kvůli možnému zvýšení podpory ekologických investic ze strany EU. Thomas Schmall z představenstva Volkswagenu podle DPA uvedl, že na rozhodnutí není žádný spěch. V nejzazším případě podle něj může koncern rozhodnout v roce 2025. Frankfurter Allgemeine Zeitung před dvěma týdny nicméně s ohledem na chystanou Blumeho návštěvu poznamenal, že věci se možná daly do pohybu.

Na zprávu, že v Polsku se budou vyrábět komponenty baterií pro elektromobily Volkswagen, premiér Fiala při interpelacích ve Sněmovmě na dotaz Moniky Oborné z ANO odvětil: „To, co se děje v Polsku a co se má stavět v Polsku, to není žádná gigafactory a skutečně mohu říct, že tento projekt žádným způsobem neohrožuje projekt gigafactory v Plzni-Líně. Dokonce bych řekl, že pokud Volkswagen se rozhodne stavět nějakou gigafactory v Evropě, tak to bude České republice.“