Stavbu gigafactory v Líních může komplikovat podloží s dutinami po těžbě kaolinu

O posudku v úterý informovala v Událostech v regionech Česká televize, která má dokument k dispozici. Podle soudního znalce Jiřího Růžičky, který je spoluautorem posudku o vlivu těžby, jsou dutiny i pod přistávací plochou, kde má továrna stát. Důvodem je takzvané selské dobývání kaolinu, kterým si místní do 50. let přivydělávali. Nejsou o něm ale žádné záznamy. „Dělali to metodou pokus - omyl,“ podotkl Růžička. Nájemce letiště i piloti potvrzují, že podloží letiště občas klesne.

Budou potřeba další průzkumy

Dutiny podle znalce neznamenají, že by v místě nemohla továrna stát. Budou ale potřeba další průzkumy. Bylo by nutné postavit silné základy, které propady překlenou, nebo díry prozkoumat a zaplnit.

Diamo ani CzechInvest se závěry posudku nesouhlasí. „Lokální jednotlivé nálezy na samotné dotčené ploše se týkají pravděpodobně pouze mělké historické selské těžby a nemají na lokalitu žádný významný vliv,“ sdělila ČT mluvčí Diama Kristýna Hanušová.

Podle mluvčího CzechInvestu Davida Hořínka předběžný geologický průzkum nepotvrdil poddolování území. „Vyhodnotil geostatiku podloží jako vhodnou pro realizaci daného záměru,“ dodal Hořínek.

Letecká záchranná služba zůstane

Stát, který investici VW podporuje, chce v místě postavit strategický podnikatelský park (SPP). Vláda loni v červenci stanovila klíčové stavby v lokalitě a je připravena dát na ně devět miliard korun. Po dohodě s okolními obcemi ale nedávno rozhodla, že se SPP zmenší na 280 hektarů z původních 700. Letecká záchranná služba tam zůstane.

Stavbu gigafactory odmítají aerokluby a piloti využívající fungující záložní armádní plochu, v některých okolních obcích běží petice proti stavbě. Druhý červencový týden začala skupina občanů v Plzni sbírat podpisy pro vyhlášení referenda v krajském městě, jehož vedení zatím gigafactory nechce.