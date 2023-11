Vláda rozhodne o prodloužení kontrol. Má říci, jak dopadla jednání s šéfem VW

Premiér Petr Fiala a ministr průmyslu Jozef Síkela by také měli informovat vládu a po jednání i veřejnosti oznámit výsledky svého jednání s předsedou představenstva Volkswagen Group Oliverem Blumem o zvažovaném projektu gigafactory, továrně na baterie do elektromobilů, v Líních u Plzně.

„Už pomalu nazrává čas, abychom věděli, zda to spěje k úspěchu toho projektu, anebo zda se to bude dál oddalovat. Protože pokud se to bude dál oddalovat, tak se budeme muset více soustředit na ty jiné strategické projekty, které máme rozjednány,“ prohlásil předseda vlády po jednání vlády 11. října.

Volkswagen vybírá mezi Polskem, Maďarskem a Líněmi, kde by továrna zaměstnala do 4000 lidí.

Vláda projedná i návrh ministerstva pro místní rozvoj na změnu čerpání finančních prostředků ze Státního fondu podpory investic na obnovu brownfieldů. Má se zabývat i dary mezinárodním organizacím či darem Arménii v rámci programu ministerstva vnitra Pomoc na místě a převodem nepotřebného materiálu Ukrajině.