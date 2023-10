Spolkům se nelíbí změna územního plánu, průmysl se blíží k šikmému kostelu

Výhrady sdělili tento týden na veřejném projednávání této změny územního plánu. „Námitky nebo připomínky lze podat písemně do sedmi dnů od veřejného projednání. Poté je projednáme a podle výsledku se bude postupovat dále,“ uvedla Kateřina Hrubá z oddělení územního plánování a životního prostředí na karvinském magistrátu.

Podotkla, že konečné slovo budou mít karvinští zastupitelé. „Kdy se tak stane, nelze odhadnout,“ poznamenala.

Zpracovatelé změny řekli, že se městský územní plán musí přizpůsobit tomu krajskému, který byl schválen už na jaře.

Jde o gigafactory korejské firmy LG?

K výtkám pak uvedli, že se počítá s výsadbou nové zeleně mezi zónou a kostelem, také cyklostezka stále platí. „Územní plán však neurčuje, kudy povede, to je záležitost jiného následného konkrétního řízení,“ podotkli.

Změna plánu se ocitla ve středu zájmu poté, co se objevila informace, že firma Asental podnikatele Zdeňka Bakaly oznámila prodej developerské společnosti Panattoni.

„Vůbec nevíme, o co se tady hraje, co bude v průmyslové zóně stát. Šušká se, že prý gigafactory, ale nikdo nic neřekne, vše se tutlá,“ zmínil Radim Kravčík ze spolku SOS Karviná údajný plán jihokorejské firmy LG na výstavbu továrny baterií do elektromobilů právě v této lokalitě.

Frýdecko-Místecko s Hyundai jako vzor

Tereza Ondruszová ze spolku Stará Karviná řekla, že je z plánu rozpačitá. „Tvrdí, že tam bude vysazena nová zeleň, ale haly tam mají stát jen asi čtyři sta metrů od kostela. A to bude vidět vždy. Zvláště když vykácejí současnou zeleň.“

Mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček sdělil, že zástupci současného i případně budoucího majitele pozemků v průmyslové zóně zatím své plány nepředstavili.

„Chceme, aby v tomto místě byla výroba s přidanou hodnotou, ne montovna nebo sklady,“ konstatoval. Dodal, že vzorem pro vedení Karviné zůstává rozvoj Frýdecko-Místecka poté, co tam začala působit automobilka Hyundai.

19. září 2022