Veselého plán: Žádné harakiri, trpělivost. Chceme vyhrát první poločas a uvidíme

Před týdnem v Norsku totiž klokani schytali těžkou porážku 0:3, která jejich šance do odvety smrštila na minimum.

„Vyžrali jsme si to,“ polkl kouč Veselý den před zápasem na sparťanské Letné. „Byla to možná i určitá nováčkovská daň, ale věřím, že jsme se poučili. Chceme ukázat maximum a výsledek i dojem z prvního utkání odčinit.“

Bohemians - Bodö/Glimt ve čtvrtek od 19:05 ONLINE

I kvůli fanouškům?

Musím jim poděkovat, protože jejich podpory zdaleka nejen v Norsku si nesmírně vážím. Reakce po zápase i později na letišti byla skvělá. I když nastal výsledek, který si nikdo z nás nepřál, věřím, že v odvetě obstojíme. Navíc to bude největší domácí návštěva na Bohemku za desítky let.

Cítíte z týmu odhodlání?

Uvidíme, jaká bude realita, protože já cítil odhodlání z hráčů už v Norsku. Pak jsme ale zejména v prvním poločase byli příliš bojácní. Mužstvo nějakou dobu znám, takže myslím, že je teď spíš trochu napružené. Nepomohl nám ani víkendový výsledek s Teplicemi. Na druhou stranu cítím, že každý z nás chce dokázat, že s Bodö/Glimt můžeme odehrát vyrovnanou partii.

S Teplicemi jste po nepovedeném výkonu v Ďolíčku padli 0:2. Je tým na začátku sezony nesehraný?

Neřekl bych, že by to od nás herně bylo až tak nepovedené. Prohráli jsme po dvou šancích a dvou střelách soupeře, čímž ale neříkám, že náš výkon zejména v prvním poločase byl v pořádku. Přesto to nebylo utkání, které bychom měli prohrát, stejně jako v Pardubicích v prvním kole jsme neměli vyhrát. Sečetlo se to. Problém však vidím jinde.

Kde?

Hráči, kteří pro nás byli v uplynulé sezoně nosní, nemají sportovní formu. Já se netajím tím, že klukům rád dávám důvěru, držím je, ale všechno má samozřejmě svou dobu expirace. Když výkony opakovaně nejsou kvalitní, je potřeba do týmu sáhnout a dát příležitost jiným. Zároveň si však nemyslím, že je třeba hned panikařit. Kluky se snažím podpořit, povzbudit, rozhodně nemám důvod jim přestat věřit.

Bohemians - Bodö/Glimt na O 2 TV Sport Odvetu druhého předkola Konferenční ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Bodö/Glimt můžete sledovat v přímém přenosu od 19:05 na stanici O 2 TV Sport. Studio moderátora Radka Šilhana a experta Jakuba Podaného startuje od 18:45 hodin.

Jak náročné je pro mužstvo vstřebat pohárový program, na který není zvyklé?

Je to nové nejen pro hráče, ale i pro všechny okolo. Hráče jsme samozřejmě na pohárový program chystali, ale realita pak může být úplně jiná. Zažili úplně jinou atmosféru, jiného a silného soupeře. Jak ale rád opakuju: jen hloupý se nepoučí.

Bude hrát soupeř venku jiným způsobem? Mohou si jeho hráči vzhledem ke stavu 3:0 myslet, že je hotovo?

Ať si pustíte jakýkoli jejich zápas, hrají pokaždé dost podobně, ne-li stejně. Mají schéma, kterému věří, a nemění ho. Všimněte si, že ani sestavu moc nemění.

O víkendu v lize ovšem překvapivě prohráli. Doma 0:2 s Tromsö.

A udělali jedinou změnu, navíc vynucenou. Tromsö nám každopádně dalo určitý návod, jak na Bodö vyzrát. Stejně tak i někteří další soupeři. My sami budeme chtít navázat na výkon ve druhém poločase, ale bude to hodně o naší odvaze a kázni. Budeme potřebovat nejen perfektní týmový výkon, ale i nadstandard od individualit.

Jan Kovařík střílí v utkání proti Bodö.

V čem tkví největší ponaučení z prvního zápasu?

Nejvíc ze všeho nám scházela právě odvaha při hře s míčem. Po zisku jsme byli nepřesní, bázliví a kolikrát volili zbytečné odkopy. Ztráceli jsme míče po dvou třech přihrávkách, nedostali jsme se přechodové fáze. Přitom když už jsme něco vyřešili malinko lépe, hned šel Matoušek sám na bránu nebo Hála po přestávce trefil břevno.

Ale gól jste nedali, což vás teď musí mrzet nejvíc.

Jednoznačně. Kdyby se nám podařilo vstřelit branku, dalo by nám to mnohem větší naději. Zápasu by slušel výsledek 1:3, s trochou štěstí možná i 1:2. Ale nedá se nic dělat. Musíme se s tím teď poprat.

Před týdnem jste opakoval, že chcete hlavně soupeři vnutit svůj styl. Platí to i v odvetě?

Uděláme změny, ať už v základní sestavě nebo i v herním konceptu. Ale určitě od nás nečekejte nějaký hurá fotbal. Musíme respektovat kvalitu soupeře, s kterým by podle mého názoru měly problémy i naše špičkové české týmy. Kdybychom vzadu otevřeli stavidla, dostaneme dva góly z brejků a bude po všem. Chceme být trpěliví, chceme jít za prvním gólem a hlavně: chceme uspět. Rozhodně ale nebudeme páchat žádné harakiri. Stojí proti nám velká síla.