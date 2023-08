Dvě porážky nás nesmí rozhodit, říká Hůlka. Na Letné doufá v hlasitou kulisu

Odvetu s Bodö/Glimt neodehrají v Ďolíčku, ale na stadionu městského rivala Sparty. Bohemians tak čeká čtvrtý soutěžní zápas během třinácti dnů, každý navíc absolvovali na jiném stadionu.

„Když hrajeme dvě utkání týdně a k tomu cestujeme, tak je únava větší, ale neberu to jako výmluvu,“ zdůraznil Hůlka na tiskové konferenci. „Pořád máme dost času, abychom se dokázali připravit.“

Věříte si do odvety?

Kdybychom si přestali věřit, tak v tu chvíli můžeme přestat dělat sport. Někdy je samozřejmě složitější ukázat sebevědomí a kvalitu, protože hlava výkon také ovlivňuje, ale musíme se s tím naučit pracovat. Pro nás je klíčové se uvolnit, protože když budeme v křeči, vždycky to dopadne špatně. Budeme chtít ukázat, co jsme celý týden trénovali.

Jaká je nálada v kabině?

Navzdory posledním výsledkům rozhodně pozitivní. Stejně jako po výhře nemůžeme létat v oblacích, tak nesmíme spadnout na dno kvůli dvěma porážkám. Ale tohle jsou stejně jenom slova, důležitější bude všechno zítra ukázat na hřišti. Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že na to máme, což jsme podle mě předvedli i v Norsku.

Obránce Bohemians Lukáš Hůlka na tiskové konferenci před odvetným utkáním s Bodö/Glimt.

Tam bylo i podle trenéra vaším největším problémem, že jste si nevěřili s míčem.

První zápas jsme navzdory porážce zvládli dobře defenzivně i z hlediska organizace hry, ale chyběla nám právě kvalita s míčem a odvaha jít do útoku. Jen obrana nám však zápas určitě nevyhraje, potřebujeme vstřelit góly, pokud chceme uspět. Musíme zpřesnit naši hru a snažit se být kreativnější vpředu.

Cítíte po víkendové prohře Bodö v lize větší šanci?

Už před týdnem jsme věřili, že je můžeme porazit, protože jsme věděli o jejich silných i slabých stránkách. Teď to nebude o moc jiné, protože pauza mezi zápasy je malá. Ale jejich víkendové utkání nám určitě ukázalo, co na ně platí.