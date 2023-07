ONLINE: Bodö - Bohemians, v sestavě stálice. Na hrotu Prekop s Matouškem

Čtvrteční utkání ve městě Bodö na severu Norska, asi dvě stě kilometrů za polárním kruhem, hrají na místním stadionu Aspmyra pro osm tisíc diváků.

ONLINE: Bodö/Glimt - Bohemians Utkání druhého předkola Konferenční ligy sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin

„Je to ohromná událost. Už když jsme v úterý přiletěli a šli se krátce projít do města, všude bylo přečechováno. Samý zelený trikot nebo dres, lidé nás zastavovali a byli spokojení, že jsou tady. My ale spokojení být nechceme, nejdeme si nic jen tak užít. Rádi bychom přivezli takový výsledek, abychom dali zbylým fandům, co nejeli, možnost naplnit Letnou,“ burcoval trenér Jaroslav Veselý.

Do odvety, která se hraje za týden právě v azylu na pražské Letné, si chtějí přivézt co nejlepší výsledek. Stadion vršovickému klubu na předkola evropských pohárů zapůjčila Sparta.

Hráči Bohemians během tréninku v norském Bodö před zápasem Konferenční ligy.

„Pro nás bude důležité, abychom tady udělali výsledek, po kterém bude v Praze o co hrát. Byl bych zklamaný, kdyby se nám to nepovedlo,“ řekl.

Bohemians v prvním ligovém kole, které hráli o víkendu v Pardubicích, zvítězili 1:0. O gól se postaral Lukáš Hůlka.

Zato Bodö je v podstatě uprostřed probíhající ligové sezony. Tabulku po šestnácti odehraných kolech ze třiceti vede o devět bodů před Vikingem Stavanger.

Naposledy přejelo 5:2 Sandefjord, předtím doma vyzrálo 2:1 na Haugesund. Nejlepším střelcem týmu je se čtrnácti brankami třiatřicetiletý křídelník Amahl Pellegrino.

Jak úvodní představení pražského celku v pohárech dopadne? Sledujte online od 18 hodin.