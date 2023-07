Hloupé chyby, hloupé góly. Teplicím jsme výhru darovali, spílal Veselý

„Nejhorší je, že ve třech poločasech za sebou inkasujeme na samém konci. Navíc po tak hloupých chybách,“ spustil na tiskové konferenci.

Bohemians mají co napravovat. Zejména proto, že je už ve čtvrtek čeká odveta druhého předkola Konferenční ligy v Praze na Letné proti norskému Bodö/Glimt, kterému v úvodním utkání padli vysoko 0:3.

A hned o víkendu výjezd do Liberce, kde sice v minulé sezoně klokani triumfovali, ale zpravidla na severu Čech body spíš ztrácejí.

Kdyby navíc v závěru nedělního utkání neupravil Puškáč na konečných 1:2, opět by domácí vyšli gólově naprázdno.

„Máme problém se střílením gólů ze hry. Chybí nám agresivita a zarputilost, které nás zdobily v minulé sezoně. Je potřeba se k tomu vrátit a nenabízet takové dárky, což obě teplické branky bezpochyby byly,“ zlobil se Veselý.

Takové vlastnosti vám přitom v minulosti vyhrávaly zápasy. Dají se do týmu zase vrátit?

Vždycky se dá ke všemu vrátit. Pro mě vůbec nebylo překvapením, jak dobře Teplice hrály. Kouče Frťalu znám a přesně jsme si před utkáním ukazovali, že takový scénář nastane. Neřekl bych, že se na zápas kluci vykašlali, ale nejde nám to tak, jak bychom si představovali. Někomu se daří více, někomu méně. Předtím to prostě sedlo všem, teď se z toho musíme vyhrabat, zregenerovat síly, odpracovat si to a vrátit se ke stylu, co nás zdobil.

Nepřekvapily vás Teplice přece jen některými tahy? Třeba obránce Soufiane Dramé v záloze...

Jejich změny byly spíše vynucené. Kdyby se jim v minulém kole nezranili dva stopeři, určitě by se vítězná sestava neměnila. Šlo hlavně o to, jak jsme hráli my. Jakmile jsme balony podrželi na zemi, tak jsme si s jejich obranou dokázali poradit. Předtím jsme zbytečně a zbrkle vše posílali dopředu, vymýšleli těžké míče a byli čitelní.

Brankář Bohemians Michal Reichl bezmocně pozoruje míč letící do sítě v utkání proti Teplicím.

Ve druhé půli jste se ale zlepšili.

Určitě jsme si proti nim nakonec vytvořili více šancí než Plzeň v prvním kole. Musíme ale přestat dělat hloupé chyby a dostávat hloupé góly. Takové dárky pak rozhodují vyrovnané zápasy. A to ani nemluvím o neproměněné penaltě. Příčinu hledám v nás, ne někde okolo a v únavě. I tak se zápas dal zvládnout. Byl asi remízový, ale v prvním kole jsme zas zvítězili se štěstím. Bůh to prostě všechno nakonec dává do průměru.

Říkáte, že na únavu se vymlouvat nechcete. Přesto: nakolik byla po příletu z Norska znát?

Letadlo mělo trochu větší zpoždění, do postele jsme se v pátek dostali asi ve čtyři ráno. Měli jsme poté jen jeden regenerační trénink a za dva dny zápas. Aspoň vidíme, co musejí každý rok absolvovat Sparta se Slavií, co to všechno obnáší cestovat v týdnu takové dálky. Nechci se na to ale vymlouvat, i když to určitý vliv mít může.

Co dál vás trápí?

Nejvíc mě mrzí, že jsme přišli o Adama Jánoše do zálohy. Hodně by týmu v těžkých chvílích na hřišti pomohl. Ale opět bez výmluv: od všech potřebujeme víc, všichni musejí přidat, protože ligu neuhrajeme na deset jedenáct lidí. Musíme přijmout proces takový, jaký je. Když jsme si předtím uměli brát, teď se musíme obětovat a něco zase dát, poučit se ze svých chyb. Silné týmy toto umějí.

Zmatek ve vápně Bohemians během utkání proti Teplicím

Když jsme u šířky kádru. Zamlouval by se vám návrat Petra Hronka ze Slavie?

Petr je kvalitní hráč a vždy tu měl své místo, ostatně jako každý kvalitní hráč. Dělá vám rozdíl v tréninku a do sestavy přináší konkurenci. Problémem je jeho plat, který už je nad možnostmi Bohemky. Vyjednávání mohou probíhat, ale Slavia za něj dala peníze a také hráče, vrátit zpět takový přestup už není ve finančních možnostech klubu. Nemůžeme si v Čechách dovolit kupovat fotbalisty v řádech desetimilionů. Kdyby se manažeři nějak dohodli, fajn, ale v tuto chvíli si to neumím představit.