Dostál: Trenér to říkal stopadesátkrát. Gól v nastavení byla největší chyba

„Asi stopadesátkrát nám trenér opakoval, že musíme udržet zápas do odvety s lepším výsledkem. Dostat gól v nastavení byla největší chyba celého utkání,“ lamentoval. „Mrzí nás, že jsme pro fanoušky nepřivezli příznivější skóre do odvety.“

Dostál byl dlouho jediný, kdo měl z fotbalistů Bohemians na kontě pořádnou střelu na bránu. Nakonec musel uznat, že na soupeře zkrátka takticky neměli.

Fanoušci Bohemky přivítali hráče na letišti v Bodö potleskem. A stejně jako při děkovačce na stadionu spustili Není nutno...

„Souvisela s tím naše nervozita. Po zisku míče jsme byli zbrklí, zbytečně odkopávali a nedokázali zareagovat na situace, kdy se s protivníkem dalo hrát,“ hodnotil. „Asi všichni cítíme, že Bodö bylo mnohem lepší dopředu než dozadu. My jsme je ale nedokázali prověřit a šance zahazovali.“

On sám střelu vyzkoušel jako první. Ta z úvodní půle mu sedla pramálo, ve druhém poločase už gólmana prověřil, ale ten však pouze zvedl připravené rukavice a míč pohybem snadno ztlumil.

„Jakmile neproměníte takové šance, je to stejné, jako když na druhé straně zaviníte gól. Navíc víme, že proti takovým týmům jich nedostaneme deset, ale jen pár. Pokud je zahodíte, je z toho určující věc celého dvojzápasu,“ pojmenovával konkrétně příčiny vysoké porážky.

Přitom v úplném začátku utkání to nevypadalo na žádné velké ofenzivní představení. Dlouho se týmy oťukávaly, obrany fungovaly a nebyly příliš rozhozené. Nicméně míč na kopačkách mělo pouze jedno mužstvo.

„Možná to vypadalo, že nás přehrávali - asi to tak bylo, ale do tutovek jsme je moc nepouštěli. Navíc jsme šli sami na bránu... Je naše hloupost, že si necháme dát gól prakticky minutu a půl před koncem poločasu,“ kroutil hlavou třiatřicetiletý Dostál, který většinu zápasu odehrál na pravém kraji.

Velké problémy mu způsoboval zejména rychlík Amahl Pellegrino, který častokrát zůstával na křídle úplně osamocený.

„A pak se trefil prakticky z našeho výkopu... My jsme navíc zkazili pasáž, ve které jsme mohli snížit,“ sklopil hlavu.

Mohla za to i zrádná umělá tráva?

„Nesváděl bych to na nic. Spíš na ni nejsme zvyklí, než že by nám sama podrážela nohy. Odehráli jsme na tomto povrchu mraky zápasů, trénujeme tam každou zimu... Neporazila nás tráva,“ hlesl.

Za týden na Letné tak budou klokani spíš skóre pouze korigovat, než pomýšlet na obrat.

„Nejdřív nás ale čeká víkendové kolo s Teplicemi, stejně důležité jako všechno ostatní. Až pak budeme řešit odvetu. Pro nás byl tento zápas velmi poučný, můžeme si z něj hodně vzít,“ uzavřel.