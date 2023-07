Veselý přiznal: Čekal jsem, že budeme vzdorovat víc. Respekt byl přehnaný

„Snažili jsme se eliminovat sílu domácích, ale potkali jsme špičkový klub, skvěle nastavenou organizaci. Pro nás to byl střet s realitou,“ kývl Veselý po úvodním duelu druhého předkola Konferenční ligy.

Soupeře vychválil: „Není náhoda, že norské lize vládnou o parník. Míří za třetím titulem ve čtvrté sezoně a většina jejich zápasů vypadá právě takhle.“

Jste hodně zklamaný?

Hlavně v první půli jsem cítil, že máme před soupeřem i soutěží obrovský respekt. Větší, než jsme my trenéři možná čekali. Měli jsme problémy po zisku míče, byli jsme nepřesní, přesto se nám správným postavením a dostatečným zajišťováním dařilo dobře bránit, byť s vypětím všech sil a leckdy na poslední chvíli.

Gólovou akci minutu před koncem první půle jste však neubránili.

Kdyby se nám to povedlo, do druhého poločasu by to samozřejmě pomohlo. Po pauze jsme se sice zlepšili, vytvořili jsme si nebezpečné situace, trefili jsme břevno. Zároveň ale nemůžu nevidět další tutovky, které měl soupeř. Dost jsme jich přežili.

A stejně jste inkasovali i potřetí. Rozhodující moment?

Stav dva nula nám dával určitou naději, ale otáčet tenhle výsledek už bude složité.

Před zápasem jste plánovali soupeři vnutit svůj styl. Proč se to nepodařilo?

V prvním půli jsme měli pár dobrých zisků v prostorech, kde jsme to čekali i plánovali. Další řešení však bylo špatné: buď jsme balon zmatečně vyhodili, nebo nám chyběl správný náběh. Roli sehrála i umělá tráva, a to ode mě určitě nemá vypadat jako výmluva. Spíš konstatování faktu.

V jakém smyslu?

Sám jsem viděl, že odskok balonu je jiný a složitě se na něj reaguje. Navíc máme další zraněné: Matoušek si udělal výron v kotníku, problémy má také Hála a už na předzápasovém tréninku jsme ztratili Jánoše. Víme, že i ostatní soupeři mají s povrchem tady v Bodö potíže, je jiný než umělky třeba u nás v Česku. Neprohrálo nám to zápas, ale na přesnost, o které jsem mluvil, to svůj vliv mít mohlo.

Vliv měly i zmařené šance, kvůli nimž se vám nepovedlo utkání zdramatizovat.

Kdybychom proměnili samostatný únik už v prvním poločase, soupeř by znervózněl. Bylo by to sice možná šťastné vedení, ale věřím, že bychom pak uhráli přijatelný výsledek. Stejně tak, kdyby se podařilo po pauze snížit. Pro nás všechny to byla škola, určitá daň. Není hanba s takovým soupeřem prohrát, ale čekal jsem, že v určitých pasážích budeme vzdorovat víc, což se nestalo. Vítězům musím poblahopřát.

Jiří Čihák @jicihak Fanoušci Bohemky přivítali hráče na letišti v Bodö potleskem. A stejně jako při děkovačce na stadionu spustili Není nutno... @iDNEScz_Sport https://t.co/vJ7gG4694N oblíbit odpovědět

Porážce navzdory vás fanoušci ze hřiště vyprovázeli slovy: „Klokani, stálo to za to! I vám?

Jim asi jo, nás všechny to ale mrzí moc. Kdyby byl stav aspoň jedna tři nebo jedna dva, do odvety by to bylo hratelné. Takhle jsme si to vyřešili sami vlastní hloupostí. Situace před třetím gólem byla řešitelná, my ale zbytečně otevřeli střed hřiště. Hrozná hektika. Zkušené mužstvo by zápas v závěru dohrálo takticky lépe, my to bohužel nezvládli.