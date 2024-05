RECENZE: Dospívání lemují sex i alkohol, dosvědčují přisprostlé Sopranistky

Hudební komedii Sopranistky objevil pro české publikum Ondřej Sokol, když ji před pěti lety uvedl v Činoherním klubu. Tehdy zde působil jako umělecký šéf a lehká komedie plná mladých dívek měla do klasické scény přitáhnout mladší publikum.

I pro covid a následné lockdowny se zde však tomuto představení příliš nedařilo a brzy z repertoáru divadla Ve Smečkách vypadlo. Sokol jej však letos oživil a jeho Sopranistky se dočkaly resuscitace na Malé scéně Hudebního divadla Karlín.

Přiznejme si, že sem se tato lehká komedie vycházející z novely Alana Warnera (kterou zdramatizoval Lee Hall) přeci jen hodí o trochu více. A to i přesto, že se na zdejší poměry jedná o nezvykle činoherní kus. I když třeštění mladých dívek doprovází živá kapela a diváci se mohou těšit na skutečně povedené pěvecké výkony.

Sopranistky vyprávějí o partě holek studujících skotskou dívčí školu hluboko v 80. letech. Jejich cesta na sborovou pěveckou soutěž do Edinburghu se změní v odyseu do náruče dospělosti a všeho, co je s tímto liminálním stavem spojeného. Alkohol, sex, kocovina, vztahy, sprostá mluva. To jsou ústřední znaky a témata téhle rozvrkočené jízdy.

Diváky tak čeká ponor do světa plného nadějí, euforie z nabyté svobody i obyčejného jalového jančení. Tedy směs pocitů, kterou zná snad každý, kdo jednou opravdu dospíval. V tomto je Warnerův námět i Sokolova inscenace skutečně nakažlivá.

Zásluhu na tom má především skvěle sehraná šestice hereček podávajících vyčerpávající výkony. Ať už jde o ty pěvecké, když přezpívávají hity kapely ELO, či herecké. Mladé ženy totiž musí vedle svých rolí ztvárňovat i všechny mužské hrdiny, které dívky během své symbolické cesty za dospělostí potkají. Zdánlivě jednoduchý režijní trik zde skvěle funguje a dodává večeru na dynamice.

Sopranistky 60 % Hudební divadlo Karlín premiéra 13. února 2024 režie: Ondřej Sokol hrají: Anna Fialová / Berenika Suchánková, Eva Burešová / Kristýna Daňhelová, Petra Kosková, Alena Hladká, Marta Dancingerová, Anna Kotlíková, Sára Bukovská

Co naopak euforii z díla trochu sráží, je celková délka večera. Sopranistky mají přes dvě hodiny a i přes zmíněné pěvecké a herecké výkony se v druhé polovině začínají trochu opakovat. V té době už totiž pominul šok z bezprostřednosti vyjadřování dívčích hrdinek i radost z pěveckých výkonů. Představení přitom chybí jakákoli gradace, která by pomohla udržet diváky v ostražitosti.

Trochu tak mimoděk vytane na povrch i fakt, že samotný námět v druhém sledu nic moc nenabízí a vlastně jen tak klouže po povrchu. Kdo si ale chce jen tak nenáročně užít skvělé pěvecké výkony a nasát trochu té mladické euforie, váhat by nad staronovou režií Ondřeje Sokola neměl.