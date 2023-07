Ať je Bohemka znovu sexy! Otec a syn Jakubowiczové věří: Tohle není strop

„Pobrečeli jsme si, to přiznám. Po rozhodujícím zápase s Olomoucí jsme buleli i s rodinami hráčů. Nepopsatelné emoce. Povedla se výjimečná věc: Udělali jsme čtvrté místo a v žádném zápase nám nepomohl jediný rozhodčí. Ba naopak,“ podotkne Jakubowicz starší, ten výřečnější.

„Podle jedné studie z Anglie brečí chlapi z osmdesáti procent častěji při sportovním úspěchu svého klubu než po narození dítěte. Já si to obojí prožil během pár týdnů a pocity byly podobné,“ usměje se Jakubowicz mladší.

Slavili jste dlouho?

Táta: Právě že skoro vůbec.

Syn: Nebyl čas. Příprava na Evropu je šíleně náročná. Ostatní kluby, které ji v Česku nárazově hrály, si najímaly i externí skupiny lidí, ale my si řekli, že to zkusíme zvládnout sami. Plus nám ve všech oblastech okamžitě nabídla pomoc Fotbalová asociace, čehož si velmi vážíme.