Tam, kde potupili Mourinha. Bohemians se nebojí: Jinak bychom tu nemuseli být

Bodö (Od našeho zpravodaje) - Možná to byla chvíle, kdy Evropa poprvé přestala považovat Bodö/Glimt za fotbalovou záhadu zpoza polárního kruhu. Vzpomínáte? Říjen 2021, utkání skupinové fáze Konferenční ligy a senzační výsledek, co obletěl svět. Norský outsider tehdy na zrádné umělce znemožnil slavný AS Řím 6:1!