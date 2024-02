Skvělý reflex, klid, sebedůvěra. Prokouše se Sparta přes šamana v brance?

„Sorry, je mi to moc líto. Sice jsme vyhráli, což se nám hodí, ale vítězství bych vyměnil za tvoje zdraví,“ omlouval se český útočník ve službách Rizesporu.

Červen 2020.

Jen to cvaklo, když Škoda vystřelil. Vzápětí jeho holeň ve skluzu narazila do nohy brankáře Fernanda Muslery a bylo zle.

Dvojnásobná fraktura.

Křik bolestí, zkřivená tvář.

Odvoz sanitkou v přímém přenosu.

Znáte přece turecké fanoušky, jak dokážou být při fotbale vášniví. Sledovali každou vteřinu, hltali jakoukoli novou zprávu.

Sympaťáka Musleru, ikonu Galatasaraye, vezli rovnou ze hřiště na operační sál. Televizní kamery na něj svítily, dokud se za ním ve špitále na urgentním příjmu nezavřely dveře. V tu chvíli měl na levé noze pořád zabahněnou kopačku, na sobě propocený dres, na tváři roušku a celou pravačku obalenou do bílé dlahy.

Muslera je obdivuhodný držák, trochu přírodní úkaz. Nenašli byste na nevyzpytatelné turecké adrese cizince, který by za Galatasaray odehrál tolik zápasů. V klubovém žebříčku je mezi samými tureckými vlaječkami pouze jedna modrobíle pruhovaná, ta uruguayská. Zatím svítí na čtvrtém místě, ale určitě se časem ještě posune. Sto dalších startů na vedoucí legendu Bülenta Korkmaze asi nestihne, i tak je ovšem Muslerovo angažmá v Istanbulu působivé.

Brankář Fernando Muslera z tureckého Galatasaraye Istanbul si se spoluhráči užívá výhru nad Spartou.

Stejně jako výkon v prvním utkání proti Spartě, ve kterém minulý čtvrtek chytil, co mohl. Na začátku vyrazil střelu Birmančeviče, Kuchtovi zkazil radost a hlavně na závěr se zaskvěl při sólovém nájezdu obránce Wiesnera, před kterým necouval a počkal si do poslední chvíle na splašenou střelu: „Neměl jsem jinou možnost než do toho jít hlavou.“

Kdyby Muslera jen trochu instinktivně uhnul, což by udělal každý druhý člověk, Galatasaray by prohrál.

ONLINE: Sparta – Galatasaray podrobná reportáž ve čtvrtek od 21:00

Takhle dostal kapitán týmu dělovou ránu přímo do čenichu a z následného protiútoku trefil vítězství 3:2 kanonýr Icardi. Kde by Galatasaray byl, nemít během uplynulých třinácti let v brance Musleru, 37letého akrobata s úžasným rozsahem a rychlýma nohama. Zvládl šest ligových titulů, čtyři národní poháry, za rok 2015 ho zvolili nejlepším fotbalistou turecké ligy.

„Ten chlap byl jako hora,“ chválili ho novináři po vítězství nad Spartou. Nebýt toho, Galatasaray je v nesnázích. Nakonec vyhrál o gól, tudíž při čtvrteční odvetě na Letné stačí neprohrát a postup do osmifinále Evropské ligy má v kapse.

Úkol pro Spartu je jednoznačný: Prostřílet se přes Musleru!

GRATULACE. Brankář Fernando Muslera (vlevo) z tureckého Galatasaraye se po utkání zdraví s koučem Brianem Priskem ze Sparty.

Ale jak? Má skvělý reflex na lajně, nenechá se nachytat střelami z dálky, věří si na penalty, zpravidla se koncentruje až do poslední vteřiny. I proto už čtyřikrát reprezentoval Uruguay na mistrovství světa.

A teď se podržte, pokud to nevíte. Narodil se v Buenos Aires. Zrovna ve chvíli, kdy Argentina porazila Uruguay 1:0 a postoupila do čtvrtfinále mistrovství světa 1986. Jediný gól tehdy nevstřelil Diego Maradona, nýbrž útočník Pasculli. Porodní asistentka, nadšená z reprezentačního úspěchu, navrhla: „Vzhledem k tomu, jak stresující byl váš porod i náš zápas, předpokládám, že chlapci budete říkat Pedro Pablo. Podle hrdiny Pasculliho.“

Neuvědomila si však, že paní Norma není Argentinka: „Ani náhodou!“

A tak miminko dostalo na štítek jméno Fernando. Po uruguayském útočníkovi Morenovi.

Néstor Fernando Muslera Micol.

Když mu bylo osm měsíců, rodina se přestěhovala zpátky domů do Uruguaye: „Můj pas sice říká, že mám argentinskou národnost, ale odmalička se cítím jako stoprocentní Uruguayec.“

Do Galatasaraye se Muslera přestěhoval z Lazia Řím v létě 2011. Vzhledem k tomu, jaká kouzla předváděl při zlatém turnaji Copa América, se nikdo nedivil, že mu nabídli roční plat zhruba 50 milionů korun.

Pak mohla začít jeho istanbulská show. „Doufám, že letos vyhrajeme Evropskou ligu,“ říká Muslera.

Jak víme, prvním jarním soupeřem je Sparta.