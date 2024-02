Jsem hrdý, porážka nám může i pomoct, věří Priske. Ale naštvaly ho přísné karty

„Je těžké se s tím vyrovnat,“ uznal sparťanský trenér. „Kluci odehráli skvělý zápas, hráli famózní fotbal, vytvořili si spoustu šancí, ani nevím kolik. Dali jsme hezké góly, mohlo jich být i víc. Samozřejmě jsme po takovém závěru hodně zklamání, ale můžu hráče jen pochválit za to, jak se předvedli. Pro sebevědomí to byl dobrý zápas, i když kluci sami ví, že v některých momentech se měli rozhodovat jinak.“

Zvlášť při bránění?

Většinu času jsme hráli v obranné fázi fakt dobře, zvlášť proti takovým hráčům. Samozřejmě nás mrzí tři inkasované góly, tolik jsme jich nedostali dlouho... Ale jsem na kluky hrdý, jak si s těžkým zápasem poradili. Porážka mrzí, ale v určitém ohledu nám to může i pomoct. Víme, že jsme byli schopní nadělat Galatasaray potíže.

Nebyl to náhodou nejlepší zápas v Evropě pod vaším vedením?

Nevím. Je těžké to takhle říct, ale určitě jsme spoustu věcí v obraně i v útoku udělali dobře. Jsme smutní, že to dopadlo takhle. Ale musíme si ze všech těch emocí, které v nás teď jsou, vytvořit extra motivaci, a využít ji za týden na Letné.

Co jste říkal na závěr?

V klíčových momentech nás potrestali, viděli jsme jakou mají individuální kvalitu. Ale celkově jsme předvedli dobrý výkon, víme, že tímhle stylem můžeme uspět i v tak těžkém venkovním zápase. O to víc jsem na kluky hrdý.

Nedoplatili jste na nezkušenost?

Máme v týmu mladé hráče, to je součást naší strategie. Nevím, jestli je to vyloženě o zkušenostech, i mladší kluci už naskakují dlouho, dokonce i na mezinárodní úrovni. Prostě jsme hráli proti hodně těžkému soupeři, který ukázal, jak má kvalitní fotbalisty. Neproměnili jsme hodně šancí, mohli jsme dát už v prvním poločase tři čtyři góly.

Tři hráči na levé straně jsou pro odvetu mimo hru, je to velký problém?

Některé karty, které jsme dostali, byly hodně přísné, ale co se dá dělat. Musíme se s tím za týden poprat. Jarda Zelený už je v pořádku, věřím, že po návratu do Prahy bude ready nastoupit i o víkendu. A kdyby ne, tak ve čtvrtek určitě.

Jak teď vidíte šance na postup?

Galatasaray je pořád favoritem, to platí dál. Pokud postoupí, mohou dojít daleko. Ale soustředím se na nás a na to, jak vyhrát zápas ve čtvrtek. Máme skvělé hráče, skvělý tým, doma budeme mít úžasné prostředí, fanoušci nám pomůžou. Nemáme co ztratit. Jsme o jednu branku pozadu, musíme vyhrát. Uvidíme, jestli jeden gól bude stačit, nebo jich bude potřeba víc.