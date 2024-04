Priske: Budíček? Spíš tlačítko reset. Remíza nám ztěžuje boj o titul

Sparta po dlouhé době spadla z prvního místa v tabulce na druhé, což jí pochopitelně ve chvíli, kdy do konce základní části zbývají tři kola, značně komplikuje boj o titul.

„Remíza nám ho hodně ztížila,“ uznal Priske. A zalitoval i toho, že sám dostal čtvrtou žlutou kartu a příště budě na lavičce chybět: „Samozřejmě s tím nejsem spokojený. Musím to přijmout, stalo se mi to poprvé.“

Disciplínu budete určitě řešit i s hráči, protože dostali jedenáctou červenou v sezoně. Co řeknete obránci Preciadovi, který byl podruhé vyloučen za podobnou klukovinu?

Je to neakceptovatelné. Vrátil se po trestu a udělal další takovou chybu, kterou oslabil tým... Určitě to budeme interně řešit.

Stoper Panák říkal, že se soupeři hrajete psychologické šachy, že se čeká, kdo koho vyprovokuje. Není to vzhledem k počtu červených karet risk?

Červených je samozřejmě hrozně moc. Některé byly možná sporné, ale ty poslední byly úplně jasné. Je důležité hrát zápas s určitou úrovní disciplíny, bez ohledu na soupeře - to by měla být naše práce. Každý nás chce porazit, někdy soupeři překročí čáru, ale s tím se musíme vyrovnat. Některé situace byly z tohohle pohledu neakceptovatelné a musíme se s tím vypořádat.

Nebyl větší problém ve výkonu v prvním poločase než v červené kartě?

To je na stejné úrovni. Červená karta nám zápas ztížila, ale i výkon v prvním poločase byl neakceptovatelný. Když se podíváme na čísla, vidíme, že jsme ve druhé půli drželi balon a měli dost šancí, udělali jsme dost pro to, abychom zápas vyhráli. Ale zároveň jsme si to nezasloužili, protože v prvním poločase jsme hráli úplně jinak, než chceme. Tak jsem to řekl i hráčům.

A co říkal kapitán Krejčí v pozápasovém kolečku?

To zveřejňovat nechci. Co padne uvnitř, to je mezi námi.

Tak jinak: jaká je vůbec atmosféra v týmu?

Když doma ztratíte body, každý je zklamaný, to teď platí tuplem. Když nosíte na dresu sparťanský znak, musíte být v mnoha aspektech lepší, než jsme byli my - hlavně v těch základních. V určitém ohledu nebylo fér vůči Solbakkenovi a Zelenému, že jsem je v poločase vystřídal, protože hráčů, kteří měli jít dolů, bylo určitě víc.

Když jsme u Solbakkena, jak jeho výkon hodnotíte? Moc výrazný nebyl.

Nebylo to zase tak špatné, v některých ohledech to bylo úplně v pořádku. Ale rozhodoval jsem se mezi tím, jestli zůstane na hřišti Kairinen nebo on, nakonec jsme zvolili Kaana. Potřebovali jsme do středu zálohy dostat Krejčího, aby přinesl trochu víc síly a energie.

Obecně: nepřišlo vám, že byl budíček, který jste zažili vlastně nevyhnutelný?

Když jste v takové fázi sezony, v jaké jsme my, vždycky jako trenér máte trochu paranoiu, když pozorujete hráče, jak se na hřišti chovají, jak jednají. Trochu jsem na to myslel, byli jsme na špičkách, chtěli jsme kluky udržet v pozoru. Nevím, jestli to byl budíček, spíš bych to bral jako tlačítko reset pro zbytek sezony.

Co si pod tím představit?

Výkon byl pod naší úrovní, hlavně první poločas. Ale je podstatné si uvědomit, že jsme hráli ve středu venku, pak nás čekala dlouhá cesta zpátky, postoupili jsme do finále poháru... Ne všechno je špatně, musíme zůstat pozitivní. Musíme si uvědomit, proč jsme vyhráli hodně zápasů, co nás do té pozice dovedlo. Připomínat to je důležité.

Co tedy?

Základ je disciplína a tvrdá práce: když něco z toho chybí, dáte soupeři příležitost získat body. Když schází i kvalita v zakončení, rozhodnou často i detaily. Ale musíme se otřepat. Vím, že máme dost kvality na to, abychom se znovu poprali o titul.