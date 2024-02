Velké zklamání, mohli jsme s Galatasaray vyhrát. Odvetu zvládneme, věří Kuchta

Když po zápase v Istanbulu kráčel ze hřiště se vyměněným dresem jednoho ze soupeřů, bylo na něm vidět obří zklamání. „Protože jsme prohráli. To mě mrzí. Mít víc štěstí, tak je výsledek opačný,“ řekl.

Sparta v úvodním utkání prvního kola vyřazovací fázi Evropské ligy podlehla 2:3. Byl to souboj, který nadchl. „Pro lidi nádherný zápas. Oba týmy ukázaly, že dopředu mají sílu,“ pravil Kuchta.

„Myslím si, že jsme tady ukázali, že umíme hrát fotbal i proti takovému soupeři a v tomhle prostředí. Nepodělali jsme se. Máme silný tým plný osobností a věřím, že je doma uděláme a zvládneme to,“ prohlásil Kuchta.

„Tady bohužel rozhodly naše chyby.“

Sparťané zahazovali šance, Galatasaray dvakrát vedl, hosté pokaždé vyrovnali. Kuchta v 65. minutě hlavičkoval po centru Preciada k tyči. Bylo to 2:2.

„Mohlo to vypadat jinak, kdybychom šance proměnili. Pak jim to dáme na kopačku, dostaneme gól na přední tyč, po tečované střele. To jsou góly, které vás sráží a těžko pak můžete s takovým soupeřem vyhrávat,“ poznamenal Kuchta.

Přesto v nastavení mohl dát vítězný gól Wiesner, ale šanci neproměnil a z následné akce dal třetí branku domácích Icardi.

„Nechci mluvit za Wiesiho. Je to škoda, zakončení asi mohl volit jinak,“ přemítal Kuchta.

V té době se hrálo v deseti na obou stranách. Domácí přišli o stopera Nelssona po hodině hry, kdy faulem zmařil vyloženou šanci Birmančeviče. Sparťan Ryneš viděl druhou žlutou deset minut před koncem. „Rozhodčí to hodně pouštěl, což bylo dobře, hra měla spád. Ale při tomhle momentu asi podlehl publiku,“ podotkl Kuchta.

Odveta se hraje za týden v Praze.

„Doma jsme silnější, fanoušci nás poženou, vytvoří zase skvělou atmosféru. Samozřejmě děkuju těm, kteří za námi přijeli do Istanbulu.“