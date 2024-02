V Istanbulu fandí i šéfkuchař Punčochář: Těším se na Spartu i na kebab

„Zeptal jsem se šéfa, jestli mi dá volno a naštěstí vyhověl,“ vtipkoval během dvouhodinového letu z Prahy do tureckého hlavního města. Tam se sparťané ve čtvrtek večer pokusí uhrát co nejpřijatelnější výsledek pro odvetu.

Teď vážně: nebudete nervózní, že na restauraci coby majitel pár dní nemůžete dohlížet?

Kdepak, na to už jsem zvyklý. Když natáčíme reality show MasterChef, je to časově náročné, někdy chybím i čtyři pět dní v týdnu. Naštěstí mám kolem sebe lidi, na které se můžu stoprocentně spolehnout, že se postarají.

Takže když se objevila možnost letět se Spartou...

Neváhal jsem. Dlouhodobě spolupracujeme, občas dělám pro Spartu catering na nějakou akci, ale hlavně jsem odmala fanoušek. Táta byl slávista, tak jsem mu to udělal na truc.

Zajímavé, fanouškovství se přece většinou dědí.

Asi jo, ale mně se nelíbil už ten červenobílý slávistický dres. Jak jsem ho viděl, dělalo se mi špatně.

V pořadu MasterChef se zase často hecujete s kolegou Radkem Kašpárkem, který fandí Baníku.

Vždyť Baník je skoro pořád na opačné straně tabulky, to pak žádné hecování nemá význam... Ne, je fakt, že se škádlíme. Teď zrovna mají černý týden, to mi udělalo radost. Jednou jsme taky točili přímo v baníkovské hospodě, místní nás přijali vřele, ale že jsem sparťan, o tom jsem tam radši pomlčel.

Šéfkuchař Jan Punčochář (vlevo) na palubě letadla do Istanbulu.

Funguje propojení se Spartou i opačně? Chodí k vám hráči?

Jasně, spousta z nich, včetně Tomáše Rosického. Naposledy dorazil Honza Koller, taky si pochutnal. Vaříme česko-rakouskou kuchyni, lidi k nám chodí hlavně na řízky nebo buchty nacucané rumem, což pro fotbalisty není úplně fitness jídlo, ale jednou za čas to neuškodí. Kluci to určitě vyběhají.

Na výjezdu jste se Spartou poprvé?

Je to tak. Na ligu i poháry na Letnou chodím pravidelně, ale do zahraničí jsem se doteď nedostal, o to víc se těším. Byl jsem na mistrovství světa i Evropy, ale tohle je premiéra. O to hezčí, že syn měl ve středu dvanácté narozeniny, tak jsem ho vzal s sebou. Dostal výlet do Turecka jako dárek.

On sparťanství podědil?

Jasně. Neudělal stejnou chybu jako můj táta, rozhodl se správně. Věřím, že si oba Istanbul užijeme a domů poletíme v dobré náladě a s vítězstvím.

Budete se na tribuně nervovat?

Obecně jsem spíš fanoušek kliďas. I když je fakt, že když nejsem přímo na stadionu, mám občas stavy, že bych dokázal rozbít televizi. (smích) Ale třeba naposledy s Karvinou to až na prvních dvacet minut byla pohodička.

Napadá mě ještě, že Istanbul vás určitě láká i gastronomií, ne?

No jistě. Určitě se chceme podívat na Velký bazar a na vyhlášený trh s kořením, to se bude hodit. A stoprocentně ochutnáme pravý turecký kebab, to je povinnost.