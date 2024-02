Ufa, budeš kapitán! Ujfaluši o titulu s Galatasaray i nových vlasech

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

V Hamburku si zvykal na první zahraniční angažmá. Ve Fiorentině se nejvíc naučil. V Atlétiku Madrid prodal zkušenosti. A co Galatasaray? „Přece můj první titul,“ vydechne Tomáš Ujfaluši. Vzpomenete si? Bývalý kapitán fotbalové reprezentace ještě spínal vlasy čelenkou, když ve čtyřiatřiceti konečně zvedl nad hlavu trofej, na kterou čekal celou kariéru. Už to bude dvanáct let, ale vzpomínka zůstává hluboko zarytá.