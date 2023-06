Ujfaluši před pražským finále: Přát budu Fiorentině, navštívím i její fanzónu

„V Itálii jsem strávil krásné čtyři roky. Dokonce jsme tenkrát hráli semifinále poháru UEFA, ale vypadli jsme s Glasgow Rangers,“ vzpomínal Ujfaluši.

Nyní má celek z Florencie, kde český obránce působil mezi lety 2004 a 2008, jedné z evropských trofejí jednoznačně nejblíž. „Věřím, že do Prahy fanoušci přijedou v hojném počtu. Je to úžasná událost a je zároveň skvělé, že někdo z trojice našich reprezentantů pohár vyhraje.“

V italském týmu hraje Antonín Barák, za West Ham se představí Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši a předseda FAČR Petr Fousek s trofejí pro vítěze Konferenční ligy.

Ujfaluši už s jedním velkým mezinárodním finále zkušenost má. V roce 2010 s Atlétikem Madrid ovládl Evropskou ligu. „Byl to jeden z mých největších úspěchů,“ podotkl odchovanec Sigmy Olomouc, který následně oblékal ještě dres Hamburku nebo tureckého Galatasaray Istanbul. Za Spartu, kam na sklonku kariéry přestoupil v roce 2013, nakonec žádný ligový start nezaznamenal.

Jak se vám trofej nesla? Co na ni říkáte?

Moc se mi líbí. Je skvělé, že o ni mohou bojovat i další týmy, které by se dříve do pohárů nepodívaly. Teď mají šanci konfrontovat se s mužstvy z jiných ligových soutěží, což je i pro fanoušky atraktivní.

Navštívíte fanzónu Fiorentiny na pražském Výstavišti?

Mám to v plánu. V týmu ještě působí kustodi, které jsem před těmi čtrnácti lety zažil, a také jeden kondiční trenér.

Takže jim budete při zápase přát...

Logicky bych se měl přiklonit na jejich stranu, určitě budu fandit.

Jak vzpomínáte na své italské angažmá?

Velmi pozitivně. Sice jsme tenkrát nebojovali o žádný titul, ale byly to úžasné čtyři roky. Ze středního obránce jsem se navíc stal alternativou na pravou stranu, takže i z tohoto pohledu mě to v kariéře posunulo dál. Znám se s bývalým ředitelem, současného jsem ještě nepotkal. Na zápasy tam jednou dvakrát ročně stále jezdím.

Takže v týmu máte svým způsobem pořád dveře otevřené.

Určitě ano, sice jsem se za ta léta trochu změnil. Už nemám své typické dlouhé vlasy. Lidi mě tam poznávají hlavně díky sociálním sítím, kde jsou mé aktuální fotky. Je to příjemné, ale zdaleka to není jako dřív.

Co očekáváte od středečního finále?

Jsem opravdu zvědavý. Fiorentina je technická a ráda na míči. West Ham je spíše silový, může to být zajímavé utkání.

Většina zřejmě ale bude fandit West Hamu...

To je možné a pochopitelné, ale Italů tu bude určitě také hodně. Ve fanzóně i v ulicích.

Jak prožívají takovou událost v Itálii?

Panuje tam obrovské nadšení, protože dvaadvacet let se tam nehrálo o žádnou velkou trofej. Letos se tým navíc z ligy neprobojoval do pohárů, takže to pro hráče i trenérský štáb může být velká satisfakce.

Co říkáte na souboj reprezentantů? Těší vás, že si zahrají finále?

Takové zápasy jsou pokaždé boj. Já si pamatuji, jak jsem nastupoval proti Honzovi Kollerovi, hráli jsme ještě navíc na sebe a já mu nedal nic zadarmo. Po utkání jsme si normálně podali ruce, ale finále jsou specifická. Takže holt jeden nebo dva kluci budou odcházet zklamaní.

Jak je ve Fiorentině vnímaný Antonín Barák? Pomohl mu třeba rozhodující gól v semifinále?

Mají velmi široký kádr. Jeho pozice není taková, jako byla dříve. Nedostává se tolik ke střelám a brankovým příležitostem. Ale pomalu se zase zlepšuje. I ta branka v semifinále mu může hodně pomoci a věřím, že se bude dál posouvat.

Co říkáte na jeho neshody v reprezentaci?

To jsou takové věci, které si akorát někde přečtete. Nijak více jsem tu kauzu neregistroval a nevím, jaké má problémy. Nicméně teď má určitě hlavu stoprocentně nastavenou jen na finále.

Jaký je podle vás trenér Vincenzo Italiano? Je velmi mladý, ambiciózní...

Líbí se mi, že s týmem žije celý zápas. Pořád je venku z lavičky, ordinuje nové věci, volá na hráče. Ale teď zažije první finále, takže těžko predikovat...

Fiorentina je velmi silná v útoku. Zužitkuje svou zbraň?

Otázkou je, kdo nastoupí. Nicméně útočnou fázi mají opravdu silnou. Na druhou stranu obrana není ideální. Poslední dvě utkání ale zvládli, takže přijedou dobře naladění.

Ve všech třech evropských soutěžích je ve finále italský tým. Vrací se tamní liga na vrchol?

Jdou rychle nahoru. Inter odehrál fantastické zápasy, AS Řím bohužel minulý týden rozhodující utkání nezvládl, ale je dobře, že poháry nejsou jen o Anglii a Španělsku.

Trofej pro vítěze Konferenční ligy.

Může na hráče nakonec dolehnout tíha posledního kroku?

Stoprocentně, nevím kolik z nich už má za sebou podobné finále, ale nervózní budou určitě. Taková utkání rozhodují individuální chyby a soustředěnost, takže je dost možné, že tlak bude mít velký vliv.

Kdyby Fiorentina ve středu zvítězila, jak by to vypadalo ve městě?

Už po příletu by fanoušci čekali na letišti a na motorkách by hráče doprovázeli až na stadion, kde by byly další tisícovky příznivců. Nás tenkrát v Atlétiku podporovalo v ulicích asi 250 tisíc lidí. Pro kluky by to byl fantastický zážitek. Všichni se na ten moment těší, opravdu dlouho nebyli v podobné pozici, takže očekávání jsou veliká.