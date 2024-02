Sparto, jsi na řadě, těš se. Mistr vstupuje do jarních pohárů, má se v Turecku bát?

Když se loni v létě Galatasaray chystal na kvalifikaci o Ligu mistrů, v níž mohl být soupeřem Sparty, turecká astroložka Semra Yükselová předpověděla: „Galatasaray vyhraje Evropskou ligu.“

Galatasaray na rozdíl od Sparty zrádná předkola nejprestižnější klubové soutěže zvládl a ve skupině v konkurenci Bayernu, Manchesteru United a FC Kodaň, sparťanského přemožitele z kvalifikace, až do poslední chvíle bojoval o postup do osmifinále. V Kodani však podlehl 0:1, obsadil třetí místo a o jiné osmifinále, to v Evropské lize, bude hrát se Spartou.

Galatasaray - Sparta ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

První zápas má výkop ve čtvrtek od 18:45 středoevropského času, v Istanbulu v té době bude o dvě hodiny víc. Odveta je na programu o týden později v Praze od 21:00.

„Je vyprodáno, proti pražské Spartě požene naše mužstvo plné hlediště,“ hlásila turecká média dva dny před utkáním.

Galatasaray je uřadující turecký mistr i lídr letošní sezony, Sparta je to samé v Česku.

„Galatasaray je největším tureckým klubem. Každý, kdo si myslí něco jiného, ​​je fotbalový ignorant,“ nechal se slyšet v debatě televize Sport Plus někdejší reprezentant Nihat Kahveci, autor dvou branek na Euru 2008 proti Česku. Přitom v Turecku hrával za Besiktas, jednoho ze dvou hlavních rivalů. S tím druhým – Fenerbahce – bojuje Galatasaray o letošní titul.

Galatasaray je klubem z evropské části Istanbulu. Nový stadion Rams Park vyrostl na severním okraji megapole asi sedm kilometrů od někdejšího Ali Sami Yen a pojme 52 tisíc diváků. Otevřen byl v roce 2011, patří k nejmodernějším na světě.

„Když ho otevírali, tak šlo údajně o akusticky nejhlučnější prostředí na fotbalovém stadionu na světě. Předčilo to prý i Boku Juniors,“ říká bývalý český obránce Tomáš Ujfaluši, který v Galatasarayi v letech 2011 až 2013 působil a poté, než kvůli bolavému kolenu ukončil kariéru, byl půl roku ve Spartě.

Čeští fotbalisté v Galatasaray Milan Baroš (2008 až únor 2013). Dvojnásobný mistr Turecka, za Galatasaray odehrál 116 zápasů a vstřelil 61 gólů. V ročníku 2008/2009 nejlepší střelec ligy s 20 góly. Tomáš Ujfaluši (2011 až 2013). Dvojnásobný mistr Turecka, kapitán týmu. Marek Heinz (2005 až 2006), 24 zápasů, 4 góly. Pavel Horváth (podzim 2001) 3 zápasy.

Nejen z atmosféry musí mít sparťané respekt. Galatasaray má špičkové hráče i slušnou formu. Od zmíněné prosincové prohry 0:1 v Dánsku už dvanáct zápasů neprohrál a v posledních osmi zvítězil. Doma v aktuálním ročníku podlehl v jediném z jedenadvaceti soutěžních duelů.

„A teď je na řadě Sparta. I ji chceme porazit,“ prohlásil kouč Okan Buruk, někdejší legendární záložník Galatasaray, po víkendové ligové výhře nad Basaksehirem (2:0). Vítězství nad Spartou je dalším z předpokladů k tomu, aby se začala plnit věštba astroložky Semry.

V lednu sice kouč Buruk ztratil francouzského pravého obránce Sachu Boeye, který za 30 milionů eur přestoupil do Bayernu, a španělského levého obránce Angeliňa, jemuž skončilo hostování z Lipska. Odešel také konžský útočník Cédric Bakambu. Ten šel do Betisu. Ale vše plně vynahradily posily z Premier League: Serge Aurier z Nottinghamu a Carlos Vinícius z Fulhamu. Naposledy dorazil další bek Derrick Köhn z Hannoveru.

Brankářskou jedničkou a kapitánem je nestárnoucí uruguayský reprezentant Fernando Muslera. V obraně nastupují známý kolumbijský stoper Davinson Sánchez či dánský reprezentant Victor Nelsson.

Pořádnou sílu má tým v záloze i v ofenzivě: Lucas Torreira, jenž prošel Arsenalem či Atlétikem Madrid, dále Tanguy Ndombélé (na hostování z Tottenhamu), Kerem Demirbay (dříve Leverkusen), Wilfired Zaha (Crystal Palace), Dries Mertens (Neapol) a především střelec Mauro Icardi (Inter Milán i Paris St. Germain). Spoustu gólu střílí také pětadvacetiletý křídelník Kerem Aktürkoglu, jeden z mála Turků v základní sestavě.

Návod, jak tomu všemu čelit, ukázala Spartě právě Kodaň. Na podzim v základní fázi Champions League v Istanbulu remizovala 2:2. S Kodaní hráli sparťané v třetím předkole 0:0 a 3:3 po prodloužení, následně neuspěli v penaltovém rozstřelu.

Není pochyb o tom, že trenér Brian Priske oba duely Galatasaraye s dánským soupeřem viděl. On i jeho kolegové z realizačního týmu nastudovali i další a zejména poslední zápasy, přestože se v zimní přípravě zaměřili na principy vlastní hry a jejich vylepšení.

Pro souboj v Istanbulu může Priske vybírat z kompletního kádru, fit by měl být i důležitý hráč pro ofenzivu Lukáš Haraslín, jenž v přípravě odehrál jen jeden poločas a chyběl i o víkendu v lize v Karviné. „Na Galatasaray je připraven,“ řekl Priske.

Sparta a Galatasaray se v pohárech střetly naposledy v druhé polovině devadesátých let. Na podzim 1995 v předkole Poháru UEFA uspěli sparťané po výsledcích 3:1 a 1:1, tři góly dal Pavel Nedvěd a jeden Vratislav Lokvenc. O dva roky později v základní skupině Ligy mistrů vyhrály vždy domácí týmy: 3:0 to bylo na Letné, 2:0 v Istanbulu. Podobně vyrovnanou bilanci v posledních letech v pohárech má Sparta i s Besiktasem a Fenerbahce.

Momentka z utkání Sparty s tureckým Galatasarayem v Lize mistrů v roce 1997. U míče je sparťanský obránce Tomáš Řepka.

Sparťané jsou ve vyřazovací fázi evropských pohárů po dvou letech díky druhému místu ve skupině Evropské ligy.

Tenkrát po přesunu z Evropské do Konferenční ligy v únoru 2022 neuspěli proti Partizanu Bělehrad. Předtím hráli v jarní části Evropské ligy na jaře 2017, to ztroskotali na Rostovu. Rok předtím však došli do čtvrtfinále přes Krasnodar a Lazio Řím, poté nestačili na Villarreal.

Galatasaray za posledních jedenáct ročníků hrál šestkrát základní fázi Ligy mistrů, loni vyhrál skupinu Evropské ligy, v boji o čtvrtfinále sehrál vyrovnané zápasy s Barcelonou (0:0 a 1:2).

Další české kluby Slavia a Plzeň vstoupí do jarních pohárů v březnu, na podzim vyhrály své skupiny a kvalifikovaly se přímo do osmifinále Evropské ligy resp. Konferenční ligy.