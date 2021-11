Mít zas vlasy je příjemné, říká fotbalista Ujfaluši po transplantaci

Debakl Sparty na Slovácku, jasná výhra Slavie s Jabloncem, možný odchod Adama Hložka do West Hamu, ale třeba i pozdní příchody na tréninky. I o tom byla řeč v pořadu Tiki-Taka. Hosty byli tentokrát trenér reprezentace do 20 let Jiří Žilák, sportovní pár Nikola Bendová a Daniel Köstl a bývalí fotbaloví reprezentanti Vladimír Šmicer a Tomáš Ujfaluši.

Někdejší hráč Fiorentiny, Atlétika Madrid či Galatasaraye Istanbul byl známý svými dlouhými vlasy stáhnutými čelenkou, časem mu však kštice prořídla, což letos vyřešil transplantací. „Šampon zabírá,“ řekl se smíchem.

Ve fotbalovém prostředí není transpantace vlasů nic převratného. Porost na hlavě si nechali nastřelit třeba trenér Tottenhamu Antonio Conte či legenda Manchesteru United Wayne Rooney.

O svůj vzhled dbá i Nikola Bendová, dvojnásobná mistryně republiky na 200 metrů. „Když mi to sluší, cítím se líp. A když závod nevyjde, aspoň dobře vypadám,“ řekla nadějná atletka, které jen těsně unikla kvalifikace na letní olympiádu v Tokiu.

Záleží jí na zdravém životním stylu a i díky tomu její partner Daniel Köstl, hráč Bohemians a bratr slávistického asistenta Jaroslava Köstla, v posledních letech výrazně zhubnul a cítí se lépe.

V zábavné show Tiki-Taka moderátor Petr Svěcený každý týden společně se svými hosty glosuje aktuální dění z fotbalových trávníků. Talkshow má za sebou téměř 160 premiérových dílů, do nichž přišlo 294 různých osobností z řad vrcholových sportovců i z kulturního života.