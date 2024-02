Úspěch je v genech Galatasaraye. Turecký gigant vyhlíží střet se Spartou

„Zaslouženě jsme vyhráli. Teď je na řadě Evropa, i v ní chceme dosáhnout úspěchu, což je v genech Galatasaraye. Spartu chceme porazit,“ prohlásil padesátiletý Buruk.

Galatasaray, s 23 ligovými tituly nejúspěšnější turecký klub, je díky triumfu v Poháru UEFA (dnes EL) v roce 2000 jediný tamní vítěz evropského poháru. V tom samém roce navíc získal i Superpohár UEFA. Oba evropské úspěchy zažil z pozice záložníka i Okan Buruk, jehož v Superpoháru proti Realu Madrid dokonce vyhlásili hráčem utkání.

Úřadující turecký mistr se díky triumfu v istanbulském derby posunul do čela tabulky o tři body před jiného městského rivala Fenerbahce, které odehrálo o duel méně. Boj o titul už se odehrává pouze mezi nimi, rozhodovat může i skóre, jež má Fenerbahce lepší.

„Oba týmy vyhrávají. Hlavní je dostat se před Fenerbahce bodově. V lize jsme zvítězili šestkrát za sebou. Prohraje Fenerbahce? Nevím, jestli my prohrajeme. Obě mužstva triumfovala i díky gólům v posledních minutách. Naším cílem je vítězit. Nevím, jestli rozhodne skóre,“ uvedl bývalý hráč Interu Milán nebo turecké reprezentace.

Galatasaray – Sparta ONLINE Čtvrtek 15. 2. v 18:45

Galatasaray je před úvodním domácím duelem se Spartou ve formě, od prosincové prohry 0:1 na hřišti FC Kodaň ve skupině Ligy mistrů nenašel přemožitele ve 12 soutěžních zápasech, z nichž posledních osm vyhrál. Působivou bilanci má i na domácím stadionu Rams Park, kde v tomto ročníku prohrál jediný z 21 soutěžních duelů a v minulých devíti tam zvítězil.

Na triumfu proti Basaksehiru se podílel gólem i šestatřicetiletý Belgičan Dries Mertens, se 148 trefami nejlepší kanonýr v dějinách Neapole. Po sezoně mu v Galatasarayi vyprší smlouva. „Mertens je důležitou postavou. Je to velice chytrý hráč. Umí si vybírat správnou pozici, ať už má míč soupeř, nebo my. Zabýváme se jedině obhajobou titulu a ne tím, jestli bude pokračovat. Máme radost, že za nás hraje. Bude to jedna z nejdůležitějších postav na cestě k titulu,“ řekl Buruk.

Jeho svěřenci přešli do Evropské ligy poté, co v podzimní skupině Ligy mistrů obsadili v konkurenci Bayernu Mnichov, FC Kodaň a Manchesteru United třetí místo. Pražané naopak v hlavní fázi Evropské ligy skončili druzí za Glasgow Rangers a před Betisem Sevilla a Arisem Limassol. Dvojzápas se Spartou rozehraje Galatasaray ve čtvrtek doma, odveta na vyprodané Letné je na programu o týden později.